Call of Duty: Modern Warfare II, gameplay amélioré, vue TPS, modes inédits... voici tout ce qui a été annoncé pour le Multijoueur !

Activision organisait comme prévu ce jeudi son évènement Call of Duty: Next pour parler des prochains projets de la série. En première ligne, c'est donc Call of Duty: Modern Warfare II et plus particulièrement son mode Multijoueur qui ont été présentés, à l'aube du lancement de la bêta ouverte à partir de 16 septembre.

Et les révélations ont été nombreuses, entre l'introduction de combats aquatiques, d'un plongeon tactique ou de rester accrocher à un rebord, des véhicules plus interactifs et destructibles, plein de nouvelles technologies à utiliser en combat, des modes exclusifs notamment en 32v32, une batterie d'armes inédites personnalisables (à découvrir en page suivante) et même une vue TPS associée à des modes dédiés. Les Opérations Spéciales et les Raids en coopération à 3 joueurs n'ont pas encore été vraiment détaillés, mais si vous voulez en apprendre beaucoup plus sur le Multijoueur, nous vous laissons avec les mots d'Activison.

Eau : nage et combat aquatique Posez la question à n'importe quel opérateur ayant atterri à Verdansk, il vous dira que même les campeurs dans la tour de l'aéroport sont moins dangereux qu'un contact accidentel avec de l'eau : tombez dans l'océan, et c'est la mort assurée. Fort heureusement, tous les opérateurs de Modern Warfare II ont suivi des cours de natation et le combat aquatique constitue l'une des avancées majeures réalisées par Infinity Ward. Les combats se dérouleront désormais au-dessus de l'eau, sur l'eau et dans l'eau. La physique de l'eau du moteur de Modern Warfare II prend en compte les remous et le courant des rivières et fleuves pour former des vagues dans les océans. L'eau peut être propre, trouble, polluée ou présenter des débris qui flottent ou remontent à la surface. Les véhicules peuvent être précipités dans ou sur l'eau, ce qui laisse un sillage. Plus important encore, cela ouvre la voie à de nombreuses nouvelles stratégies que vous pourrez employer. Dans la Bêta ouverte, les cartes avec de l'eau comprendront ces innovations. L'eau peut servir au camouflage ou à la fuite si vous y restez immergé ou plongez dedans. Si vous n'avez pas de bateau, vous pouvez vous immerger dans l'eau normalement, et une fois l'eau assez profonde, changez de posture ou courez tout en regardant vers le bas pour plonger sous l'eau. Tirez sous l'eau avec des armes de poing ou des équipements spécifiques et vous verrez que votre projectile sera affecté par la densité supérieure, ce qui signifie que vous devrez ajuster votre visée. Si vous êtes à la recherche de caches d'armes, elles pourront être immergées et vous devrez nager jusqu'à elles. Réfléchissez à la manière dont chaque pièce d'équipement, et en particulier l'équipement tactique, peut vous servir sur ou sous l'eau : il vous faudra de nouvelles stratégies pour attaquer les bateaux et les ennemis immergés ou pour éviter (ou déployer) des explosifs... Et ceci ne représente qu'un aperçu des nouveautés qui vous attendent grâce à la nouvelle dimension aquatique de Modern Warfare II. Informations supplémentaires : guide de la Bêta ouverte de Modern Warfare II : Bases // Guide de tir ICI ;

Bases // Guide des déplacements ICI ;

Armes // Équipement multijoueur // Guide de l'équipement ICI. Franchir des obstacles et se suspendre Modern Warfare (2019) avait introduit plusieurs options de déplacement, comme le sprint tactique (l'option de déplacement la plus rapide à pied) et la stabilisation (permettant au joueur de stabiliser une arme sur une surface solide). Modern Warfare II poursuit ces avancées avec des mécaniques de traversée supplémentaires, à l'image de ce qui suit.



Vous pouvez glisser ou plonger au sol, en fonction de votre vitesse de course. Comme c'était déjà le cas, vous réalisez une glissade lorsque vous passez du sprint à la position accroupie. Le nouveau plongeon survient lorsque vous passez du sprint tactique à la position accroupie. Il faut voir la glissade comme un mouvement orienté combat, car votre arme reste levée, tandis que le plongeon ne vous mène pas aussi loin, mais vous permet de vous baisser rapidement, permettant ainsi de passer par la fenêtre d'un bâtiment ou de vous mettre à l'abri. Pour une manœuvre plus verticale, il faut chercher du côté de la suspension. Après avoir grimpé ou franchi un obstacle, vous pouvez maintenant observer les alentours depuis cette position. Infinity Ward étudie aussi la possibilité de viser avec une arme (si vous en avez une équipée), et de tirer depuis un rebord. Si vous voulez épater la galerie depuis un hélicoptère, vous pouvez sauter et vous suspendre à celui-ci. Et les chutes frontales dans les bâtiments seront bientôt de l'histoire ancienne : vous pouvez maintenant vous suspendre et franchir un obstacle après une descente en parachute, à supposer que le bâtiment possède une surface à laquelle s'agripper. Interactivité et destructibilité des véhicules



La destruction dynamique et les manœuvres liées aux différents nouveaux véhicules sont des aspects sur lesquels Infinity Ward souhaitait particulièrement innover. Vous pouvez vous attendre à de nombreuses améliorations tactiques, comme : Sortir d'un véhicule par une fenêtre (et tirer, pour le pilote comme pour les passagers) ;

Sauter par-dessus le toit d'un véhicule ;

Détruire des parties d'un véhicule (les pare-chocs et portes peuvent être détruits avec un lance-roquettes ou un puissant fusil) ;

Faire éclater des pneus, ralentir ou neutraliser un véhicule ;

Possibilité d'utiliser plusieurs véhicules terrestres, aériens et aquatiques, en fonction du mode de jeu et de la carte. Un véritable convoi de nouveaux véhicules n'attend que vous dans Modern Warfare II et Call of Duty: Warzone 2.0. Neuf d'entre eux sont terrestres et vont de la voiture à hayon au char lourd. Les véhicules tout-terrain (quads) sont de retour, ainsi que de nouveaux véhicules utilitaires et tactiques, des SUV (dont un spécial qui est électrique !), de même que des anciens véhicules comme le camion. Deux chars et un véhicule de transport de troupes blindé (VTT) complètent la collection des véhicules terrestres. Partez à la conquête des cieux à bord d'un hélicoptère léger ou lourd qui possède la même capacité qu'un camion. Puis partez en mer avec le bateau gonflable rigide, une embarcation agile capable de traverser des voies d'eau étroites ou le bateau de patrouille blindé, moins maniable, mais plus robuste, et armé d'une mitrailleuse de calibre .50, particulièrement utile pour attaquer les objectifs sur la côte. Informations supplémentaires : guide de la Bêta ouverte de Modern Warfare II : Armes // Guide des véhicules ICI. Équipements tactiques, mortels, améliorations de combat et atouts Les équipements tactiques et les améliorations de combat disposent de davantage d'options uniques qu'auparavant. En voici quelques-unes, qui seront disponibles lors de la Bêta ouverte.



Caméra tactique (amélioration de combat) Il suffit de la lancer sur une surface pour qu'une petite caméra munie d'un trépied se déplie et surveille la zone. Disponible pour tous les membres de l'équipe. Si un ennemi approche, la caméra émet un signal sonore d'alerte. Lancez plusieurs caméras pour former un système de surveillance efficace qui repère et marque les ennemis. Dans le dernier cercle d'un Battle Royale, elle peut vous permettre de surveiller une structure que vous n'avez pas directement en visuel. Charge électrique (équipement tactique) La charge électrique est une pièce d'équipement tactique à utilisations multiples qui dépend de son environnement. Elle adhère à une surface avant d'envoyer une décharge électrique qui blesse les ennemis, détruit les équipements et détraque les véhicules. Mais que se passe-t-il si vous la lancez dans l'eau ? Essayez, pour voir ! Charge pénétrante (équipement mortel) Les ennemis retranchés dans un bâtiment peuvent rapidement poser problème. Avant, vous pouviez lancer une grenade flash avant de charger. La charge pénétrante change la donne. Lancez-la sur l'extérieur d'un bâtiment pour qu'elle commence à creuser un trou (les ennemis proches l'entendront et verront un indicateur de grenade). Une fois le trou creusé, elle lance une grenade qui inflige des dégâts de zone qui neutralisent les ennemis (ou les véhicules si elle est placée dessus). DDoS (amélioration de combat) Un DDoS vous permet de détecter les équipements ou véhicules dans les alentours, les désactive temporairement et neutralise les capteurs ennemis dans la zone. Une fois les signaux ennemis brouillés, lancez une charge pénétrante sur le véhicule d'un ennemi pour le forcer à sortir. Et ce n'est que l'une des nombreuses manières de combiner les équipements de votre escouade.



Leurre gonflable (amélioration de combat) Tout le monde a besoin d'un leurre en polymère synthétique qui se gonfle rapidement après avoir été lancé, imite un combattant ennemi et fait office de mine de proximité une fois activé à nouveau. Vous pouvez aussi le laisser sur place pour faire croire à vos adversaires les plus crédules qu'il s'agit d'un de leurs ennemis. Imaginez les subterfuges et situations de confusion extrême qu'il sera en mesure de créer. Par ailleurs, n'hésitez pas à aider Infinity Ward à baptiser ce charmant bonhomme de plastique. Son nom actuel et non définitif est « IA ».



Paquets d'atouts (atout) Il sont composés de quatre atouts : deux de base et deux autres respectivement « bonus » et « ultime ». Ils se remportent lors d'une partie multijoueur, généralement à 4 et 8 minutes dans des modes sans manche. Les éliminations, les assistances, les manœuvres tactiques et les objectifs permettent de les obtenir plus rapidement. Modifiez votre paquet d'atouts dans votre équipement ou utilisez les différents paquets d'atouts par défaut : bien préparer sa partie est toujours aussi important ! Informations supplémentaires : guide de la Bêta ouverte de Modern Warfare II : Armes // Guide de l'équipement ICI ;

Armes // Guide des atouts ICI. Armurerie : Plateformes d'armes Dans Modern Warfare II, le système de personnalisation d'armes de l'armurerie bénéficie de nouvelles améliorations et vous permet de les adapter plus que jamais à votre style de jeu. L'innovation la plus importante est sans nul doute la plateforme d'armes :



Présentation de la plateforme d'armes Dans Modern Warfare (2019), toutes les armes disposaient de leur propre catégorie dans l'armurerie. Les armes sont désormais regroupées en plateformes, ce qui permet de mieux contrôler l'arsenal que vous amenez au combat, en fonction de votre style de jeu. Voici comment elles fonctionnent. Montez de niveaux pour recevoir toutes les plateformes d'armes de base.

La première arme débloquée d'une plateforme est identifiée par son récepteur.

Le récepteur est un accessoire. C'est en quelque sorte le cœur de l'arme qui détermine son utilisation principale et ses points forts.

Débloquez d'autres récepteurs en progressant pour accéder à d'autres armes d'une plateforme.

En modifiant le récepteur, vous changez complètement une arme : elle sera considérée comme une nouvelle arme dans votre équipement, mais conservera sa plateforme d'armes d'origine.

Dans la Bêta ouverte, allez découvrir la plateforme d'armes du M4. C'est ici que vous débloquerez le fusil d'assaut M4, ainsi que quatre récepteurs supplémentaires. Vous pouvez complètement modifier le style et la lunette de vos armes :Cela vous permet d'assembler l'arme idéale pour tous les styles de jeu. Les quatre récepteurs supplémentaires du M4 sont le M16, la mitrailleuse 556 Icarus, le fusil de combat FTac Reconnaissance et la mitraillette FSS Tempête. Changez de récepteur pour assembler une arme différente (un fusil automatique, une mitrailleuse, un fusil de combat ou une mitraillette dans l'exemple précédent).

Accessoires d'armes : accessoires spécifiques et universels Après avoir choisi votre arme, commencez à la faire monter de niveau (ainsi que sa plateforme) et améliorez-la avec deux différents types d'accessoires. Accessoires de plateforme d'armes : ces accessoires ne sont utilisables qu'au sein de la plateforme d'armes. L'accessoire principal est le récepteur. Des canons, chargeurs, crosses et poignées viennent compléter cette sous-catégorie d'accessoires.

Accessoires universels : ces accessoires sont utilisables dans toutes les plateformes d'armes et comprennent les bouches, accessoires de canon, munitions, lasers et viseurs. Les armes utilisent un mélange d'accessoires de plateforme d'armes et universels. Débloquez un accessoire de plateforme pour qu'il devienne accessible à toute la plateforme d'armes. Débloquez un accessoire universel pour qu'il devienne accessible à toute l'armurerie (pour les armes utilisant cet accessoire). Il n'a besoin d'être débloqué qu'une seule fois (que ce soit dans Call of Duty: Modern Warfare II, Warzone 2.0 ou Call of Duty: Warzone Mobile dans la mesure où la progression des inventaires d'armes est partagée) et rend la progression des accessoires très satisfaisante.



Coffre d'armes : le plan d'arme ultime Le coffre d'armes FJX Cinder, utilisable librement lors de la Bêta ouverte et le jeu complet pour ceux qui auront précommandé l'édition Coffre d'armes de Modern Warfare II, est une plateforme d'armes entièrement débloquée. Dans le cas du FJX Cinder, il s'agit de la plateforme du M4. Voici tout ce que comprend un coffre d'armes. Posséder un coffre d'armes permet de bénéficier de tous les accessoires d'une plateforme d'armes équivalente prêts à l'emploi.

Il s'agit du plan d'arme ultime, puisqu'il débloque instantanément des dizaines d'accessoires relatifs à la plateforme.

Personnalisez immédiatement vos armes avec des accessoires spécifiques à leur plateforme : récepteurs, canons, crosses, poignées et chargeurs.

Les accessoires universels (viseurs, munitions, accessoires pour canon, poignées avant et bouches) sont ajoutés au FJX Cinder une fois débloqués normalement.

Chaque accessoire d'un coffre d'armes présente une apparence spéciale : ces propriétés esthétiques sont les mêmes pour tous les accessoires correspondants.

Les coffres d'armes sont destinés à tous ceux qui se soucient de l'apparence de leur arme autant que de leur efficacité, et en particulier dans une plateforme d'armes spécifique. La Bêta ouverte vous permet d'utiliser nombre de ces innovations de l'armurerie. Attendez-vous à une collection complète d'accessoires et d'options de personnalisation dans le jeu complet. Informations supplémentaires : guide de la Bêta ouverte de Modern Warfare II : Bases // Guide de tir ICI ;

Équipement multijoueur // Guide FJX Cinder ICI ;

Équipement multijoueur // Guide des armes et de l'armurerie ICI.

Nouveaux modes, cartes et troisième personne Call of Duty: Next et la Bêta ouverte montrent les fruits du travail acharné d'Infinity Ward sur différents modes et cartes multijoueurs. Dans un premier temps, deux types de cartes multijoueurs seront disponibles. Cartes de combat (jusqu'à 32v32)



Les cartes créées pour Guerre terrestre sont appelées cartes de combat et sont basées sur les enseignements tirés de Verdansk, dans Call of Duty: Warzone. Retrouvez tout ce qu'il y a à savoir ci-dessous. Les cartes de combat sont accessibles depuis les modes Guerre terrestre, pour jusqu'à 32v32 joueurs.

Elles prennent place dans l'univers de Call of Duty: Warzone 2.0 et permettent aux équipes de les mettre à l'épreuve pendant quelques centaines d'heures et d'ajuster tout ce qui leur semble nécessaire.

La carte de combat a donc été optimisée (ainsi qu'une zone de Call of Duty: Warzone 2.0) afin de faire face à toute situation, ce qui permet une meilleure expérience en Guerre terrestre et en Battle Royale.

Chaque bâtiment peut être exploré, chaque véhicule peut être piloté et plusieurs styles de jeu sont disponibles dans une seule carte de combat.

Des combattants gérés par l'IA apparaissent sur les cartes de Guerre terrestre dans le nouveau mode Invasion, afin de créer une meilleure atmosphère et un monde plus vivant. Dans le gameplay, cela se traduit par un chaos plus que bienvenu. Cartes de base (6v6)



Intégrer les grandes cartes de combat dans l'univers de Call of Duty: Warzone 2.0 a permis à Infinity Ward de travailler encore davantage les cartes de base. Si les cartes de Guerre terrestre peuvent accueillir des combats à grande échelle, ce sont sur les cartes de base 6v6 que des corps expéditionnaires sont déployés pour neutraliser les factions adverses du monde entier.

Toutes les cartes multijoueurs de base 6v6 sont personnalisées, construites exclusivement pour les modes de jeu à 6v6. Elles sont un peu plus directes et plus simples dans leur conception que les précédentes cartes multijoueurs.

Valderas Museum est basée en Espagne et propose des lignes de tir dégagées, des axes faciles à appréhender et une architecture moderne.

Farm 18 est un centre d'entraînement secret situé dans une ancienne usine et doté en son centre d'un stand de tir.

Mercado Las Almas est un petit marché avec des axes rapides qui se croisent et favorisent des combats frénétiques jouissifs.

Attendez-vous à davantage de cartes lors de la sortie de Modern Warfare II et lors de la saison qui la suivra. Nouveau mode : Neutralisation



En plus des modes de base préférés des fans, Match à mort par équipe et Domination, les trois nouveaux modes suivants sont prévus pour la Bêta ouverte. Le premier est Neutralisation. Éliminez les adversaires ou conservez le paquet pour l'emporter. Pas de réapparition. Les coéquipiers peuvent se réanimer.

Neutralisation reprend des éléments d'Escarmouche en 2v2 de Modern Warfare et du dernier cercle d'action de Call of Duty: Warzone. Il s'agit d'un mode par manches particulièrement tactique.

Deux équipes se battent pour un sac d'argent placé au centre de la carte. Avancer sur le sac permet de le récupérer pour son équipe et la position de son nouveau porteur apparaît sur la mini-carte.

Vous pouvez lâcher le sac quand vous le voulez ou lorsque vous êtes éliminé. Conservez le sac pendant 60 secondes ou éliminez toute l'équipe ennemie pour remporter la manche.

Ce mode encourage le jeu en équipe, l'utilisation de l'équipement, des améliorations de combat, des séries d'éliminations et des tactiques défensives, ainsi que les prises de décision rapides, pour gérer le sac ! Nouveau mode : Libération de prisonniers



Un mode comprenant des innovations au niveau de l'équipement et un gameplay « de siège » à l'avant et au centre. Ne laissez personne derrière. Localisez les otages et mettez-les à l'abri ou protégez-les à tout prix. Pas de réapparition. Les réanimations en équipe sont activées.

Que se passe-t-il quand on prend Recherche et destruction et qu'on augmente les enjeux ? Chaque équipe a un prisonnier à protéger, proche de sa zone d'apparition.

Les otages ignorent les armes ennemies, mais ils sont immobiles. Trouvez l'otage ennemi et amenez-le jusqu'à votre point d'extraction.

L'opérateur gardant le prisonnier est ralenti, utilise une arme de poing et ne peut effectuer certaines actions (comme s'allonger au sol ou grimper).

Des points sont alloués pour chaque prisonnier conservé (défenseurs) ou pour chaque prisonnier extrait ou détenu à la fin de la manche (attaquants) ou si les défenseurs sont éliminés.

Assurez-vous que vous possédez suffisamment de coéquipiers pour défendre votre prisonnier tout en avançant pour vous emparer de l'otage de vos adversaires. Vous verrez que de nombreuses opportunités s'ouvriront à vous. Nouveau mode : Invasion (Guerre terrestre)



Semez le chaos dans un énorme match à mort sur plusieurs immenses cartes. C'est la guerre ! Plongez dans un immense combat chaotique où chaque équipe est à la fois composée de joueurs et d'IA. Gagnez des points en éliminant l'IA et les joueurs ennemis avec des attirails, véhicules, séries d'éliminations et drones ou anti-drones.

L'objectif est simple : éliminer ou être éliminé, mais le combat sera dur et implique plus de troupes que dans les précédentes missions de Guerres terrestres.

Chaque équipe commence avec un maximum de 32 opérateurs, soutenus par des combattants IA, qui doivent envahir une carte depuis leurs QG respectifs.

Avancez ! Chaque équipe, à pied ou à bord de différents véhicules, avance, tandis que le jeu place une ligne de front. Celle-ci détermine la position moyenne des joueurs sur le champ de bataille pour chaque équipe, utilisée pour les faire réapparaître.

Des colis stratégiques neutres de séries d'éliminations sont largués régulièrement sur la carte. Profitez-en avant que vos ennemis ne s'en emparent !

L'équipe totalisant le plus de points à la fin du temps imparti l'emporte. Une nouvelle perspective : la troisième personne



Une manière plus tactique de jouer en Multijoueur, il est temps de changer de perspective. Certains modes spécifiques Multijoueur de Modern Warfare II apparaissent dans des sélections à la 3e personne.

Dans la Bêta ouverte et dans le jeu complet, nous comptons séparer les sélections en 1re personne et en 3e personne, mais vos retours et nos observations en jeu pourront nous amener à changer d'avis.

Dans ce mode, la caméra est placée juste derrière l'épaule droite de votre opérateur. Cela permet une meilleure perspective sur ce qui vous entoure, tout en sacrifiant la profondeur de champ devant vous.

Vous pouvez changer d'épaule pour passer de la droite à la gauche, ce qui vous aidera lorsqu'il s'agit de jeter un œil derrière un recoin.

Le zoom est automatique quand la caméra se déplace et celle-ci s'arrête avant de percuter un objet dont vous êtes proche, vous encourageant ainsi à pivoter pour avoir une meilleure vue.

Votre réticule est automatiquement placé au centre de l'écran, de même qu'un « X », parfois dans un réticule différent, quand la caméra est positionnée derrière un objet. Il montre où irait la balle si vous tiriez avec une arme.

Lorsque vous regardez dans le viseur, la perspective passe en première personne, pour une visée plus précise. Informations supplémentaires : guide de la Bêta ouverte de Modern Warfare II : Bases // Guide de la troisième personne ICI ;

Jeu // Guides des renseignements des cartes ICI ;

Jeu // Guides du mode Reconnaissance Ici. Plus d'informations : opérateur exclusif sur PlayStation, Opérations spéciales, contenu des raids



Opérateur exclusif PlayStation : Hiro « Oni » Watanabe Les joueurs PlayStation qui précommanderont Modern Warfare II sur le PlayStation Store recevront un opérateur exclusif, Hiro « Oni » Watanabe, à la sortie. Oni est un guerrier et un mercenaire qui descend d'une lignée de samouraïs. Partagé entre son pays et son héritage, il respecte le code des samouraïs au combat pour restaurer l'honneur bafoué de sa famille. Cet opérateur supplémentaire est accompagné d'un plan d'arme de haut niveau. Oni et son équipement seront jouables dans Modern Warfare II et Call of Duty: Warzone 2.0. Firing Range Le stand de tir est disponible pour les joueurs de Modern Warfare II lors de la sortie, le 28 octobre. Une fois votre arme ultime personnalisée dans l'armurerie, allez l'essayer dans le stand de tir, un terrain d'entraînement hors-ligne doté de trois pistes de tir, d'obstacles à franchir et de nombreuses cibles. Opérations spéciales



Poursuivez l'histoire après la Campagne de Modern Warfare II avec cette expérience en coopération pour deux joueurs qui vous emmènera explorer de grandes zones de guerre avec votre coéquipier. Assemblez votre équipe d'intervention réduite pour mener différentes opérations contre [CONFIDENTIEL], disponible à la sortie. Raids Disponible pour les joueurs de Modern Warfare II lors de sa sortie, plus tard cette année, les raids sont une toute nouvelle expérience dans la licence : un mode en coopération à trois joueurs nécessitant stratégie et travail d'équipe, avec son lot d'énigmes et de combats intenses. Boutique COD en fête : 20 % de réduction Pour célébrer Call of Duty: Next, nous offrons 20 % de réduction sur tous les éléments de la boutique Call of Duty à toute la communauté de Call of Duty. Rejoignez la boutique Call of Duty ici. Équipez-vous grâce au code de promo NEXT20 lors du paiement. L'offre prendra fin le 18 septembre. RICOCHET Anti-Cheat dès le jour de la sortie RICOCHET Anti-Cheat, accompagné de son pilote PC, sera actif dès le jour de la sortie dans Call of Duty: Modern Warfare II et Call of Duty: Warzone 2.0. RICOCHET Anti-Cheat est optimisé pour chacun de ces jeux, grâce à une année entière de mises à jour en collaboration avec #TeamRICOCHET en plus de nos fonctionnalités liées à la protection du jeu. Le futur dès maintenant : jouez à la Bêta pour un aperçu de ce qui vous attend



Tout le contenu qui été abordé dans ce blog ne représente qu'une fraction de ce qui sera présent dans Call of Duty. En attendant, profitez de la Bêta ouverte et n'oubliez pas que les innovations présentées dans Call of Duty: Next ne sont que le début d'un voyage de plusieurs années que nous entamons aux côtés de nos joueurs. Call of Duty: Modern Warfare II et Call of Duty: Warzone 2.0 sont édités par Activision. Le développement de ces deux jeux a été réalisé par Infinity Ward, avec l'aide de (dans l'ordre alphabétique) Activision Central Design, Activision Central Tech, Activision Localization Dublin, Activision QA, Activision Shanghai, Beenox, Demonware, High Moon Studios, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob et Treyarch. Restez cool.

Si vous avez désormais envie de craquer, la date de sortie de Call of Duty: Modern Warfare II est calée au 28 octobre 2022, et vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 64,90 € à la Fnac.

