Call of Duty: Modern Warfare II et Warzone, des armes, des maps, des collaborations et plein de nouveautés pour Halloween avec la Saison 6 !

La Saison 6 de Call of Duty: Modern Warfare II et Call of Duty: Warzone ne sera pas une Saison au rabais, mais plutôt un bouquet final avant l'arrivée de Call of Duty: Modern Warfare III. Nous savions déjà qu'elle serait disponible le 27 septembre avec Spawn en tant qu'Opérateur, mais bien d'autres nouveautés sont prévues.

4 nouvelles cartes seront jouables au lancement, à savoir La Casa et Koro Village (Standard), King et Fight (Escarmouche), au même titre que 3 armes, à savoir le fusil d'assaut TR-76 Geist, la SMG ISO 9mm, et les Dual Kamas en mêlée. La tronçonneuse et un fusil à pompe de DOOM pourront aussi être débloqués à la mi-Saison, via un bundle payant. Le pack Blackcell donnera droit à l'Opératrice exclusive V4L3RIA, tandis que le Battle Pass permettra d'obtenir Al Simmons, Spawn et des skins horrifiques. D'autres packs payants débloqueront eux Skeletor des Maîtres de l'Univers, Ash Williams en version Evil Dead 2, Alucard du manga Hellsing, et même Inarius et Lilith de Diablo.

Les choses sérieuses débuteront finalement à la mi-Saison, le 17 octobre, avec le retour de l'évènement d'Halloween The Haunting qui marquera le Battle Royale de son empreinte. Operation Nightmare va ainsi être déclenché sur Al Mazrah alors que d'étranges créatures arpentes une version nocturne de la map, et des lieux seront modifiés ou ajoutés sur cette carte ainsi que sur Vondel, où nous devrons invoquer et affronter un démon appelé The Butcher. Le mode Zombies Royale sera de retour sur les 2 maps, permettant aux Opérateurs tués de revenir en tant que mort-vivant. Le mode Vondead Lockdown sera lui une variante nocturne de Lockdown sur Vondel. Des âmes pourront être récupérées lors des parties durant The Haunting, et échangées contre des récompenses spéciales, tandis que des cadeaux seront offerts lors des connexions quotidiennes ou via les parties classées. Et au combat, nous pourrons utiliser la Bloodseeker Grenade, une grenade s'accrochant aux adversaires pour révéler leur position, mais aussi survivre à des hallucinations pour obtenir du loot utile, ou entendre des cris horribles en utilisant une mine de suppression ou d'une grenade leurre. DMZ passera aussi en mode nuit pour des défis adaptés.

En Multijoueur, 2 cartes seront temporairement modifiées : El Asilo célèbrera le Día de Muertos, tandis que Embassy deviendra le site d’une attaque de zombies dévastatrice. Des variantes Haunting de modes appréciés seront aussi proposées : Domination verra le marqueur de zone remplacé par un épouvantail, Grind et Kill Confirmed nous feront ramasser des crânes au lieu des médaillons, Drop Zone nous fera des jump scare lors de l'ouverture de certaines caisses, et Infected changera ses infectés en mort-vivants. Plus d'informations sont disponibles en anglais sur le site officiel.

La période d'Halloween sera donc particulièrement fun et fournie sur Call of Duty: Modern Warfare II et Warzone, histoire de marquer dignement la fin de l'histoire du premier cité.