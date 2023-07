Call of Duty: Modern Warfare II, toutes les nouveautés de la Saison 5 avec Nicki Minaj, une Dirt Bike, le FR Avancer, des modes et bien plus !

Nous n'en avons pas encore fini avec Call of Duty: Modern Warfare II et encore moins avec Call of Duty: Warzone. Un tas de nouveautés pour les deux expériences va arriver avec la Saison 5 du premier cité ce 2 août, et après de premiers visuels teasers, Activision vient de lister tout ce qui sera ajouté à partir de la semaine prochaine.

Déjà, côté Multijoueur, nous retrouverons les cartes Punta Mar, Strike (tirée de Call of Duty 4: Modern Warfare), Lounge et Canal dès mercredi, sachant que les deux dernières sont exclusives à Gunfight et ses déclinaisons. DRC – Zone 1 sera elle introduite en cours de saison. Le mode Havoc fera lui fi de toutes nos compétences pour délivrer un modificateur de gameplay à tout le monde chaque fois qu'une équipe franchit un palier de 12 éliminations : il peut s'agir d'un gain de munition en cas d'élimination, de gravité lunaire ou d'une explosion en cas de chute de grande hauteur. Big Capture the Flag sera lui une variante de la Capture de Drapeau sur des cartes en 20v20, et Gunfight Custom proposera des Escarmouches avec nos Loadouts favoris. En cours de saison, Gunfight Snipers mettra l'accent sur les fusils à lunettes, Armored Gunfight fera débuter chaque joueur avec 100 points de santé, 100 points d'armure et aucune possibilité de regagner des points de vie, et Faceoff reprendra les codes d'Escarmouche mais en 4v4.

Du côté de Warzone, la Champion’s Quest permettra aux escouades remportant 5 parties de Mini Battle Royale de suite de prendre part à une partie spéciale avec des récompenses exclusives à la clé. Cela avait déjà été fait par le passé sur Al Mazrah, mais cela se fera désormais sur Vondel, l'objectif de l'ultime partie étant de fabriquer la M.G.B. en collectant du Gallium (qui révèle la position de tous les joueurs l'ayant déjà porté), du Deuterium (qui fatigue plus rapidement le porteur) et du Neptunium (qui électrocute temporairement les joueurs et véhicules à proximité). Deux véhicules seront également ajoutés : le MRAP ou Mine Resistant Ambush Protected, un camion blindé, et la Dirt Bike, une moto tout-terrain. DMZ va lui évoluer avec l'arrivée de l'augmentation de terrain Déguisement pour se faire passer pour un ennemi, Battle Revive pour s'auto-ranimer avec un boost de rage et un Scuba Gas Mask pour respirer aussi bien sous l'eau que dans les nuages de gaz. Le mode Armored Royale tourné autour des combats de véhicule blindé et le nouveau et mystérieux Fort Resurgence apparaîtront eux à la mi-saison.

L'évènement communautaire Faction Showdown permettra d'obtenir des récompenses en réalisant des éliminations au nom de la Task Force 141 ou de la Shadow Company, des défis permettront de débloquer des camouflages d'armes et de véhicules, tandis que le fusil d'assaut FR Avancer et le fusil à lunettes Carrack .300 seront à débloquer via le Battle Pass, et le fusil d'assaut M13C, ainsi qu'une SMG, une arme de poing et un piolet seront ajoutés en cours de saison. Les Opérateurs Oz et Graves pourront être débloqués via le Battle Pass, et Arthur, Mila, Velikan et Mace seront obtenables via d'autres moyens plus tard.



Le hip-hop sera aussi à l'honneur avec des Operator Bundles comprenant des apparences de Snoop Dogg, Nicki Minaj ou 21 Savage ainsi que d'autres bonus. Vous connecter 4 jours de suite entre le 7 et le 19 août sera récompensé par l'offre progressive de trois War Tracks (Foundation, Golden Era et Life After Y2K), puis d'un revêtement d'arme. Enfin, le Rang de Prestige maximum sera élevé à 21 et un évènement à durée limitée nous invitera à rejoindre les rangs de la Shadow Company pour affronter les forces Konni et sécuriser la menace des armes chimiques avant qu’il ne soit trop tard : il n'a pas encore de date, mais c'est grâce à lui que nous découvrirons officiellement Call of Duty: Modern Warfare III ! Plus d'informations sur tout cela sont disponibles en anglais ici.



