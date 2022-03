Call of Duty: Vanguard et Warzone, Rebirth Island Renforcée, mode Arms Race en 12v12, Opérateur Snoop Dogg et plus dans la Saison 2 Rechargée

Nous ne sommes pas encore rendus à la Saison 3 de Call of Duty: Vanguard et Call of Duty: Warzone, mais Activision a déjà envie de chambouler l'ordre établi avec la Saison 2 Rechargée. La mise à jour la concernant arrivera ce 22 mars à 18h00 pour Vanguard et le lendemain à la même heure pour le free-to-play, et amènera bien des nouveautés.

Dans le Battle Royale d'ailleurs, cette Saison 2 Rechargée marquera l'introduction de Rebirth Island Renforcée, une nouvelle version de la map avec notamment des modifications de Stronghold et l'apparition du Dock, ainsi que des Ballons de Redéploiement inédits. 3 modes vont également être ajoutés dans les playlists aux côtés de Résurgence et Mini Royale : Rebirth Resurgence Solos, où vous vous battrez seuls avec une jauge de Renaissance pleine dès le départ, mais vidée une fois le cercle de la carte resserré, Rebirth Payload pour escorter ou stopper un convoi en 12v12 et Rebirth Blood Money, une déclinaison de Pillage qui encourage aux éliminations.

Un évènement spécial baptisé Rebirth Reinforced permettra ces prochains jours de compléter des défis pour obtenir des objets cosmétiques et même la LMG Toxic Heavy légendaire si vous les terminez tous. Si la communauté atteint un certain nombre d'éliminations sur la période de l'évènement, les joueurs débloqueront 25 000 XP chacun et surtout la possibilité d'utiliser des Stations d'Échange d'Armes, pour échanger une pièce de votre arsenal contre une autre moins forte et des objets bonus, de l'argent à des killstreaks en passant par un Jeton de Spécialiste.

Côté Vanguard, nous allons découvrir le mode Arms Race, une expérience nous demandant de conquérir des bases en 12v12 dans les Alpes, et d'accumuler de l'argent en remplissant objectifs et éliminations. Cette nouvelle zone pourra être arpentée avec des bolides inédits que sont les motos, les véhicules de transport CD12 et les tanks. Le mode Classé va être étendu avec une Division Top 250 et un classement global, de nouvelles récompenses à débloquer avant la fin de saison et un assouplissement des règles pour jouer plus facilement avec des amis de Divisions proches.

Sinon, nous allons aussi pouvoir débloquer l'Opérateur Gustavo Dos Santos, payant, la SMG Armaguerra 43, gratuite, ou encore acheter un Island Expedition Pro Pack ou un Boston Breach Team Pack. Le Tracer Pack: Attack on Titan Mastercraft Bundle fera lui son retour pour ceux qui n'ont pas encore acheté le Titan Cuirassé.

Le clou du spectacle, ce sera l'ajout d'un Snoop Dogg Operator Bundle à la boutique, pour fêter le 04/20, plusieurs années après que le rappeur ait prêté sa voix aux personnages du multijoueur via un Voice Pack dans Call of Duty: Ghosts. Le pack renferma 10 objets, dont l'Opérateur Doggfather, 3 tenues alternatives et d'autres objets cosmétiques. Pour plus d'informations sur tous ces sujets, rendez-vous sur le site d'Activision pour découvrir son article en anglais. Et pour les retardataires, Call of Duty: Vanguard est disponible à partir de 58,49 € sur Amazon.fr.

