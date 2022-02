RUMEUR sur Call of Duty : pas de nouvel épisode en 2023, une première depuis près de 20 ans

Entre le rachat par Microsoft et la mauvaise réception publique et critique de Call of Duty: Vanguard, nous sentions que nous étions dans un tournant pour la franchise. La machine était en revanche déjà lancée pour les mois à venir et un nouveau Modern Warfare ainsi qu'un successeur spirituel de Warzone ont été confirmés pour 2022.

Jason Schreier de Bloomberg, qui avait leaké l'annonce des 2 projets, avait aussi déclaré que Treyarch planchait sur son propre jeu pour 2023. Il rapporte désormais un autre son de cloche : selon ses sources, Activision aurait décidé de reporter le COD de 2023 à 2024, faisant de l'année prochaine la première sans nouvelle itération depuis 2005, une bien mauvaise manière de fête les 20 ans de la franchise. Cela confirmerait d'ailleurs un autre article de ce même Jason Schreier, qui évoquait il y a quelques semaines que l'éditeur réfléchissait à arrêter les sorties annuelles.

Treyarch aurait donc davantage de temps pour s'adonner à sa prochaine création et assurer sa qualité, et devrait aussi aider Infinity Ward sur le futur free-to-play qu'il prépare, et qui ne sortirait d'ailleurs peut-être qu'en 2023. L'année serait sinon marquée par des mises à jour de contenu importantes pour faire vivre la communauté sur le nouveau Modern Warfare de 2022. Celui-ci aura-t-il d'ailleurs droit à 2 ans de DLC ? Si la rumeur est confirmée, cela ouvrirait en tout cas un boulevard aux concurrents pour la fin d'année 2023, le calendrier se retrouvant nettement plus ouvert. En attendant les informations officielles, Call of Duty: Vanguard est lui toujours disponible pour 59,90 € sur Amazon.fr.