RUMEUR sur Call of Duty : le retour de la meilleure franchise en 2024 ?

Call of Duty: Modern Warfare III est sorti au début du mois, un peu dans la douleur. D'après certaines rumeurs, le titre serait passé d'extension à jeu complet en quelques mois, le développement a été très court et cela s'est ressenti sur les notes, très moyennes. Un opus à oublier pour beaucoup, les regards sont déjà tournés vers l'avenir.

Activision n'a évidemment rien annoncé officiellement à l'heure actuelle, mais les rumeurs commencent déjà à débouler. D'après des sources de WindowsCentral, l'opus de 2024 serait développé par Treyarch et s'appellerait Call of Duty: Black Ops Gulf War, de quoi ravir les joueurs tant la franchise Black Ops est appréciée. Un titre qui aurait bénéficié de quatre ans de développement, il faut dire que le studio n'a rien conçu depuis Call of Duty: Black Ops Cold War en 2020. Cet épisode nous plongerait donc en pleine Guerre du Golf, opposant pour rappel les soldats irakiens de Saddam Hussein et une coalition internationale dirigée par les États-Unis. Un conflit majeur et international, très médiatisé à l'époque, mais les joueurs suivraient les opérations non officielles de la CIA dans ce Call of Duty: Black Ops Gulf War, sans tomber dans le manichéen et avec un équipement plus traditionnel et moins futuriste évidemment.

Il y a quelques semaines, Insider Gaming partageait un leak affirmant que les cartes WMD et Grind des deux premiers Black Ops bénéficieraient d'un remake dans le prochain Call of Duty, alors connu sous le nom de code Cerberus. Par ailleurs, une fuite de documents internes d'Activision laissaient entendre que le titre pourrait également sortir sur la précédente génération de consoles, mais les plans de l'éditeur ont peut-être changé depuis.

Comme d'habitude, il faudra patienter de longs mois avant qu'Activision n'officialise ce Call of Duty: Black Ops Gulf War, qui sortirait en fin d'année 2024. D'ici là, vous pouvez retrouver Call of Duty: Modern Warfare III à partir de 64,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.