RUMEUR Xbox : des périodes de sorties précises pour Call of Duty, Indiana Jones, Avowed, Flight Simulator et Shattered Space

Cette semaine, Microsoft a enfin dévoilé la date du prochain Xbox Games Showcase, une conférence qui aura lieu le 9 juin prochain et qui sera suivie d'un Direct dédié à un jeu inconnu. Bon, tous les indices laissent penser qu'il s'agira du prochain Call of Duty, ce sera en effet la première vraie conférence depuis le rachat d'Activision Blizzard King.

La conférence promet plein de surprises, mais des bruits de couloir laissent déjà percevoir les jeux qui seront présents. Gears 6 pourrait être présenté lors du Xbox Games Showcase, The Verge confirme cette rumeur mais va encore plus loin en évoquant les autres jeux de Microsoft. Le journaliste Tom Warren affirme que Starfield: Shattered Space sortirait en septembre, le prochain Call of Duty serait lancé en octobre, Avowed et Microsoft Flight Simulator 2024 arriveraient en novembre et Indiana Jones et le Cercle Ancien sortirait en décembre prochain. Une sacrée fin d'année 2024 pour les joueurs PC et Xbox, si tout cela est avéré.

Microsoft a désormais un tas de studios internes, le constructeur a intérêt à mettre le paquet avec ce Xbox Games Showcase pour contenter les joueurs, ainsi que les abonnés du Game Pass, qui n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent en ce moment. Vous pouvez retrouver l'abonnement au GP Ultimate à 14,99 € par mois via Amazon, Cdiscount et Fnac.