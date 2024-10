Xbox Game Pass : les autres ajouts d'octobre 2024 dévoilés avec une triple dose de Call of Duty !

Eh oui, cela fait déjà deux semaines depuis le dernier point concernant les nouveautés du le PC/Xbox Game Pass, qui était bien calme, il faut l'avouer. C'était sans doute pour mieux ménager ce qui arrive. En effet et comme promis, Call of Duty: Black Ops 6 sera disponible dès son lancement, un sacré argument pour bon nombre de joueurs. De plus, comme annoncé durant le Tokyo Game Show, les deux remastérisations de StarCraft vont aussi s'inviter dans l'abonnement sur ordinateur. Nous retrouvons aussi Dead Island 2, comme ça pas de jaloux avec les joueurs PlayStation.

Vous trouverez donc ci-dessous le programme complet pour la fin du mois d'octobre, avec dix arrivées qui seront suivies par cinq départs le jeudi 31.

Bientôt disponibles

South Park : L'Annale du destin (Cloud, Console et PC) - 16 octobre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Des créateurs de South Park, Trey Parker et Matt Stone, découvrez South Park : L'Annale du Destin, la suite du jeu primé South Park : Le Bâton de la Vérité sorti en 2014. Incarnez le Nouveau et rejoignez Stan, Kyle, Kenny et Cartman dans cette aventure RPG délirante, pleine d'humour et de rebondissements.

Donut County (Cloud, Console et PC) - 17 octobre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

De retour dans la bibliothèque du Game Pass ! Donut County est un jeu de réflexion basé sur la physique, dans lequel vous incarnez un trou dans le sol qui grandit de plus en plus. Rencontrez des personnages amusants, volez leurs objets et jetez-les dans le trou !

MechWarrior 5: Clans (Cloud, PC, Xbox Series X|S) - 17 octobre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le PC Game Pass. MechWarrior 5: Clans vous met dans la peau d'un nouveau pilote du clan Smoke Jaguar, pendant l'invasion des Clans dans la Sphère Intérieure. Commandez une escouade de cinq Mechs à travers des planètes variées, dans une campagne immersive mêlant stratégie et combats intenses. Avec des BattleMechs entièrement personnalisables et des technologies de pointe, vous aurez à votre disposition un large éventail d'options tactiques pour dominer le champ de bataille.

Call of Duty: Black Ops 6 (Cloud, Console et PC) - 25 octobre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le PC Game Pass. Traqué par l'ennemi, obligé de devenir un renégat. Voici Call of Duty : Black Ops 6. Développé par les équipes primées de Treyarch et Raven, ce jeu vous plonge dans une aventure épique où les règles n'ont plus d'importance. Profitez d'une campagne solo cinématographique, d'un multijoueur de référence et du retour tant attendu des zombies en manches successives.

Call of Duty: Modern Warfare III (Cloud) - 25 octobre - Game Pass Ultimate

Disponible sur Xbox Cloud Gaming (Bêta) inclus dans le Game Pass Ultimate ! Modern Warfare III est la suite directe du célèbre Call of Duty : Modern Warfare II. Le Capitaine Price et la Task Force 141 sont confrontés à la menace ultime, avec le criminel de guerre Vladimir Makarov qui étend son influence dans le monde entier. Préparez-vous à des combats sans précédent.

Call of Duty: Warzone (Cloud) - 25 octobre - Game Pass Ultimate

Disponible sur Xbox Cloud Gaming (Bêta) inclus dans le Game Pass Ultimate ! Call of Duty : Warzone, le mode Battle Royale gratuit qui a conquis le monde, inclut désormais Urzikstan, Rebirth Island et Fortune's Keep. Préparez-vous à la bataille !

Ashen (Cloud, Console et PC) - 29 octobre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

De retour dans le Game Pass, Ashen est un RPG d'action en monde ouvert où vous incarnez un voyageur en quête d'un foyer. Au cours de votre aventure, vous croiserez d'autres joueurs dans un mode multijoueur passif et coopératif. Vous pouvez choisir de coopérer pour vaincre vos ennemis, de les inviter dans votre groupe ou tout simplement de les ignorer.

Dead Island 2 (PC) - 31 octobre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Déjà disponible sur Xbox Cloud Gaming (Bêta) et Console et il arrive désormais aussi sur PC Game Pass ! Un virus mortel ravage Los Angeles, transformant ses habitants en zombies. Mordus, infectés, mais plus que simplement immunisés, vous devrez découvrir la vérité derrière cette épidémie et comprendre qui, ou quoi, vous êtes. Survivez, évoluez et tentez de sauver le monde !

StarCraft: Remastered (PC) - 5 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Redécouvrez un classique. StarCraft: Remastered modernise le célèbre jeu de stratégie en temps réel de Blizzard Entertainment, ainsi que son extension acclamée StarCraft : Brood War. Plongez dans des batailles intergalactiques entre Terrans, Protoss et Zergs, avec des graphismes et un son améliorés, tout en conservant le gameplay original qui a fait de StarCraft un phénomène mondial.

StarCraft II: Campaign Collection (PC) - 5 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Avec des millions de joueurs déjà sur le terrain, StarCraft II est entré dans l'histoire du jeu vidéo. C'est maintenant à votre tour de prendre le commandement et de mener des armées Terrans, Protoss et Zergs à la victoire à travers la galaxie. StarCraft II : Campaign Collection comprend Wings of Liberty, Heart of the Swarm, Legacy of the Void et Nova Covert Ops.

Mises à jour et contenus téléchargeables

Core Keeper arrive sur Xbox One - 17 octobre

Les abonnés au Game Pass sur Xbox One pourront plonger dans Core Keeper dès le 17 octobre ! Explorez, construisez et développez votre personnage dans un monde dynamique rempli de mystères. Découvrez des secrets anciens et participez à des aventures en coop ou en compétition.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Monster Hunter Now : Pack MHN - Disponible maintenant

Réclamez un Ticket de Chasse Ultra, 2 Boules de Peinture, 2 Potions et des matériaux de fabrication Magnamalo et Rajang pour vos armes et armures. Le contenu de cet Avantage nécessite Monster Hunter Now (mobile) pour être utilisé.

Throne and Liberty : Pack Argile et Farceur - Disponible maintenant

Exprimez votre style avec cette tenue en argile aux couleurs de Xbox et faites-vous accompagner d'un Amitoi espiègle dans vos aventures. Le jeu de base Throne and Liberty est inclus avec cet Avantage.

Comics numérique gratuit : GONE #1 de Jock (DSTLRY) - Disponible maintenant

Sur une planète lointaine et pauvre où les ressources se font rares, le meilleur endroit où être, c'est loin d'ici. Suivez l'aventure épique de science-fiction d'Abi, propulsée à des années-lumière dans l'espace. Un comics écrit et dessiné par Jock, publié par DSTLRY.

Ils nous quittent le 30 septembre

Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le service, c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d'utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres et continuer à y jouer.