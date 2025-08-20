S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl dévoile sa date de sortie sur PS5 et ses améliorations graphiques sur PS5 Pro

En juillet dernier, nous apprenions l'arrivée de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sur PlayStation 5. Le jeu de tir et de survie de GSC Game World a vu le jour en octobre 2024 sur PC et Xbox Series X|S, une exclusivité console qui ne va durer que quelques mois, comme souvent. Aujourd'hui, le studio ukrainien nous en dit un peu plus sur l'arrivée de ce portage.

Quelles seront les nouveautés de STALKER 2 sur PS5 ?





Sur PlayStation 5, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl proposera quelques nouveautés spécifiques à la console de Sony, ou plus particulièrement à sa manette DualSense. Le jeu profitera en effet des retours haptiques et des gâchettes adaptatives sur PS5, mais aussi du motion gaming avec la visée au gyroscope, comme le montre la nouvelle bande-annonce. Le microphone de la DualSense sera utilisé pour les appels radio et la technologie audio Tempest 3D devrait nous immerger dans l'ambiance de la Zone. Enfin, comme dans The Last of Us Part II Remastered, il sera possible de jouer de la guitare avec le pavé tactile de la manette.

Quelles sont les améliorations graphiques sur PS5 Pro ?





GSC Game World évoque également les améliorations graphiques qui seront apportées à la version PS5 Pro de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Les joueurs peuvent s'attendre à des ombres et du brouillard volumétrique améliorés, une résolution plus élevée, des reflets et des nuages volumétriques de meilleure qualité, sans oublier des effets spéciaux VFX améliorés.

Quand sortira STALKER 2 sur PS5 ?





La date de sortie de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl est fixée au 20 novembre 2025 sur PS5.