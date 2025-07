S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl annoncé sur PS5 avec des améliorations !

Un jeu de tir et de survie conçu en pleine guerre





En octobre dernier, GSC Game World sortait S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, un jeu de tir et de survie plongeant les joueurs dans la Zone d'exclusion de Tchornobyl, une région désormais habitée par des créatures mutantes et des pilleurs d'artefacts. Un jeu vidéo né dans la douleur, les développeurs ukrainiens ont régulièrement rappelé qu'ils ont conçu leur titre en pleine guerre contre la Russie, le jeu aura mis sept ans à voir le jour, mais uniquement sur PC et Xbox Series X|S.

STALKER 2 va-t-il sortir sur PS5 ?





Si Microsoft a soutenu le studio et son jeu, l'ajoutant day one dans le Xbox Game Pass, l'exclusivité sera de courte durée. Aujourd'hui, GSC Game World annonce que S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sortira sur PlayStation 5 en fin d'année 2025. Aucune date de sortie précise n'a été dévoilée, mais le titre fêtera son premier anniversaire le 20 novembre, il faut s'attendre à un lancement sur la console de Sony à ce moment-là.

Un jeu optimisé pour la DualSense et la PS5 Pro





Pour marquer le coup, les développeurs ont réalisé une petite vidéo où un personnage joue à S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sur PS5, avec une manette similaire à la DualSense. Ce portage bénéficiera en effet de fonctionnalités comme les retours haptiques et les gâchettes adaptatives. Mieux encore, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sera amélioré pour PS5 Pro, mais le studio n'a pas encore détaillé cette version.

L'attente en valait la peine





Finalement, les joueurs PS5 ne vont pas regretter d'avoir attendu quelques mois. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl était sorti dans un état assez compliqué sur PC et Xbox Series X|S, GSC Game World a grandement peaufiné son jeu avec de grosses mises à jour gratuite, la dernière en date améliorait notamment le système A-Life. Aujourd'hui, le titre compte plus de six millions de joueurs, un chiffre qui va grimper après sa sortie sur PS5 fin 2025.

