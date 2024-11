S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl est enfin disponible, place à la bande-annonce de lancement

Les fans l'attendaient avec impatience, il est enfin là. C'est aujourd'hui que sort S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, un jeu de tir et de survie en monde ouvert développé par GSC Game World. Le studio ukrainien aura bravé une pandémie, des délocalisations, des cyberattaques, le feu dans un bureau et bien sûr une guerre contre la Russie (qui continue de faire rage) pendant ces sept longues années de développement, mais, après de multiples reports, le titre est enfin disponible.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl se déroule pour rappel dans une version fictive de la Zone d'Exclusion de Tchernobyl, après la catastrophe nucléaire de 1986. Mais, en 2006, une seconde explosion a créé la Zone, un lieu dangereux, peuplé de créatures mutantes et d'anomalies énergétiques. Le joueur incarne Skif, un Stalker qui ose s'aventurer dans la Zone, souvent source de richesses pour les plus courageux. Skif va devoir explorer la région et découvrir les mystères de la Zone. Le titre propose pas moins de trois heures de cinématiques, tandis que le gameplay utilise l'Unreal Engine 5 et la technologie de photogrammétrie pour des environnements réalistes et fidèles à la réalité.

GSC Game World remet également en avant le long documentaire revenant sur le développement de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, alors que l'Ukraine résistait à l'invasion russe. Si le jeu vous intéresse, vous pouvez l'acheter sur Xbox Series X à partir de 49,99 € sur Amazon, Cdiscount ou Fnac, ainsi que sur PC via Gameplanet contre 47,99 € avec notre code promo « GAMERGEN ». S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl est également disponible dans le Game Pass.