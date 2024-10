S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, une petite déception sur Xbox Series S, mais les développeurs se veulent rassurants

GSC Game World lancera le mois prochain S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, si son jeu de tir dans un monde post-apocalyptique et radioactif n'est pas repoussé une énième fois. Pour l'instant, tout semble aller, le développeur ukrainien assure la promotion de son titre et s'est entretenu avec Windows Central sur divers sujets.

GSC Game World dévoile ainsi qu'il est entré en contact avec Xbox en trouvant l'adresse e-mail de Phil Spencer sur Reddit, avec comme volonté de porter son jeu sur consoles. Mais il s'est heurté à un problème de taille : la Xbox Series S, bien moins puissante que la Xbox Series X. Le développeur a dû faire se creuser les méninges pour faire tourner S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sur Xbox Series S, mais en trifouillant dans les fonctionnalités de l'Unreal Engine, il a réussi cet exploit et déclare :

Après cette expérience, je pense qu'il est possible pour n'importe quel jeu d'atteindre les limites de mémoire de la Xbox Series S. Et oui, tous les développeurs, tous les studios n'ont pas la possibilité, ou le temps supplémentaire d'optimiser pour la Xbox Series S. Nous avons dû renforcer notre expertise du côté de l'optimisation, ce qui a également aidé la version PC, la rendant beaucoup plus performante. Nous avons des exigences PC minimales assez faibles pour un jeu moderne.

Cependant, des concessions ont dû être faites, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl tournera seulement à 30 fps sur Xbox Series S, au lancement. Le développeur explique que le titre tourne à 60 images par seconde sur Xbox Series X, avec parfois des chutes à 55 fps pendant le gameplay et « des baisses plus importantes dans les cinématiques narratives pleines de complexité, d'effets visuels et autres ». Cependant, sur la petite console de Microsoft, le studio a visé les 30 fps pour la sortie, il précise que le jeu atteint parfois les 60 fps, mais ce n'est pas constant.

Que les joueurs qui ne jurent que par la fluidité se rassurent, GSC Game World envisage déjà un mode Performance afin de faire tourner S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl à 60 fps sur Xbox Series S, mais cela se fera via une mise à jour après la sortie. En clair, si vous comptez jouer day one à ce titre sur la petite console, ce sera à 30 images par seconde. Le studio ukrainien n'est pas près de se reposer, il prévoit deux extensions pour S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl et travaille déjà sur la première. Des mises à jour gratuites sont aussi prévues.

La date de sortie de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl est fixée au 20 novembre 2024 sur PC, Xbox Series X|S et dans le Game Pass, vous pouvez précommander le jeu à partir de 41,99 € sur Amazon, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.

