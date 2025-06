S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, une énorme mise à jour 1.5 lancée, voici les nouveautés

Le FPS dans la Zone continue de s'améliorer





Après sept années de développement, GSC Game World a lancé en novembre dernier S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, son jeu de tir et de survie dans la Zone. Un titre qui s'est très bien vendu au lancement, malgré pas mal de soucis techniques. Le développeur ukrainien a déjà publié des mises à jour, avec par exemple le Patch 1.2 qui comprenait 1 700 améliorations et correctifs. Mais c'est loin d'être terminé.

Quoi de neuf avec le Patch 1.5 ?





Aujourd'hui, GSC Game World publie la mise à jour 1.5 de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, qui améliore le système A-Life, peaufine l'équilibrage, rajoute le support des mods et corrige encore une fois un tas de bugs. Le studio ukrainien a réalisé une nouvelle bande-annonce pour l'occasion, à découvrir ci-dessus. Voici toutes les nouveautés et améliorations apportées avec la mise à jour 1.5 Guns & Looting de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl :

Points forts Changements A-Life

La vie dans la Zone est désormais simulée pour tous les personnages, et pas seulement pour ceux qui sont dans la vue du joueur.



Les personnages continuent de vivre leur vie et de poursuivre leurs objectifs dans la Zone jusqu'à leur mort.



Le joueur peut rencontrer les mêmes Stalkers après un certain temps.



Les joueurs peuvent rencontrer davantage de personnages A-Life se reposant ou interagissant dans divers endroits, ajoutant à l'immersion du monde.



Les personnages ne réapparaîtront plus directement devant le joueur. Par exemple, lorsque le joueur aura vidé le repaire des mutants, ces derniers ne réapparaîtront plus instantanément quelques instants plus tard.



Le Directeur A-Life ne fera plus réapparaître les personnages en bordure de visualisation. La réapparition s'effectuera désormais plus loin du joueur, tout en préservant la population de la zone.



La portée de visualisation a été légèrement augmentée. Les personnages apparaissent désormais à portée de visualisation avec les animations appropriées et les armes équipées. Cela réduit l'effet d'apparition et contribue à une visualisation plus fluide des personnages.

Ajout d'une nouvelle anomalie : Tornade électrique à eau.

Fusil Three-Line ajoutée.

Ajout d'une nouvelle arme de poing Kora.

Ajout de la nouvelle fonctionnalité : le pillage des membres de mutants.

Ajout de l'affichage des emplacements d'artefacts disponibles pour les armures dans l'onglet Améliorations.

La taille de la fenêtre de réserve du joueur a été augmentée.

Correction d'un problème lorsque le bouton « Tout prendre » devient inactif après avoir placé un objet dans la fenêtre de butin.

Ajout du bouton déverrouillable « Réparer tout » dans le menu Améliorations du technicien, pour réparer tout l'équipement équipé.

Ajout d'une fonction de renouvellement de rechargement pour toutes les armes. AVERTISSEMENT



La Zone est en constante évolution et un nouveau patch peut modifier sa structure. Si vous avez choisi d'utiliser des modifications, sachez qu'elles pourraient ne pas résister aux derniers changements. Si vous rencontrez des problèmes de performances ou de stabilité après la sortie du patch 1.5, nous vous recommandons de désactiver vos mods . Si les problèmes persistent, veuillez consulter https://support.stalker2.com/hc pour obtenir des instructions de dépannage et de l'aide. IA et combat Correction d'un problème lorsque Snork ne pouvait pas sauter de certaines zones isolées.

Correction d'un problème où le Contrôleur pouvait infliger des dégâts avec sa capacité de rugissement hors de sa ligne de vue, à travers les objets et les murs.

Correction d'un problème lorsque le Pseudo-géant pouvait rester coincé à courte distance du joueur.

Correction d'un problème lorsque les Rodents continuaient à émettre des sons après leur mort.

Ajout d'une atténuation balistique sur les longues distances pour les PNJ afin qu'ils ne puissent pas toucher les joueurs lorsqu'ils sont trop loin.

Amélioration du comportement d'attaque des mutants lorsque le joueur est immobile.

Problème résolu où l'attaque sautée de Chimère inflige des dégâts avant d'atteindre le joueur.

Problème résolu où Burer pouvait être tué alors que son bouclier était actif si vous étiez proche.

Problème résolu lorsque les PNJ se mettent à couvert lorsqu'ils se battent les uns contre les autres.

Problème résolu où les PNJ pouvaient marcher sur place dans des hubs paisibles. Équilibrage Correction d'un problème générique où le PNJ de mission pouvait avoir des objets surpuissants dans l'inventaire.

Munitions retravaillées pour mitrailleuses et fusils de précision :

remplacement des munitions 762x39 MM par des munitions 762x54 MM ;



Les fusils de précision (SVDM-2, SVU-MK S-3 et M701 Super) n'utilisent désormais plus de munitions à noyau en acier léger, sans amélioration de l'arme — uniquement des munitions supersoniques et perforantes ;



Les mitrailleuses PKP, Mark I EMR et Three-Line Rifle peuvent utiliser des munitions à noyau en acier léger par défaut ;



Les munitions supersoniques infligent désormais beaucoup moins de dégâts à la durabilité de l'arme, ce qui les rend plus utiles.

Pénétration d'armure augmentée pour l'arme Grom S15, pénétration d'armure augmentée et modificateurs de dégâts pour l'arme AS Lavina.

Dégâts retravaillés de l'arme unique du Cavalier.

Rééquilibrage des effets des artefacts :

Klaxon : protection chimique et radio diminuée ;



Colophane : effet « poids : faible » remplacé par « endurance : faible » ;



Coquille : effet « rayonnement : faible » remplacé par « endurance : faible » ;

Mise à jour de certaines caches et de leurs marqueurs dans la région de Rostok.

Mise à jour de certains emplacements de caches dans la région de Yaniv.

Correction d'un problème où le prix d'un artefact commun était supérieur à la récompense de quête répétable pour celui-ci.

Implémentation d'un nouvel effet d'artefact : Durabilité, qui augmentera la durabilité de l'équipement équipé.

Munitions 7,62 retravaillées et remplacées sur toute la carte. Corrections de bugs, plantages et performances Correction d'une baisse notable des performances lors de l'entrée dans la région des générateurs depuis l'emplacement de Dead Valley.

Correction d'un problème qui faisait que le menu d'inventaire restait ouvert après que le Contrôleur ait utilisé Psy Strike sur le joueur.

Correction d'un problème qui provoquait une perte de son et d'entrée après une reprise rapide sur la plateforme Xbox.

Correction d'un problème lorsque le jeu ne répond plus lors du chargement d'une sauvegarde, effectuée à certains endroits de Pripiat, pendant la mission La Route vers la Fondation .

Correction d'un problème lorsque le joueur subissait des effets négatifs permanents et cohérents à cause d'un Weird Bolt non chargé.

Correction d'un problème qui faisait apparaître le compteur de munitions lors de la récupération des munitions.

Correction d'un problème où le joueur pouvait obtenir le succès pour avoir nettoyé un repaire sans déclencher d'alarme en effectuant une seule mise à mort.

Correction d'une description incorrecte pour les options « Qualité globale » et « Sensibilité de visée de la souris » dans le menu des paramètres.

Correction d'un problème où l'effet de drainage d'endurance était bloqué après le chargement d'une sauvegarde effectuée en eau peu profonde.

Correction d'un problème où le joueur pouvait obtenir un effet permanent et des dégâts d'une anomalie après avoir chargé une sauvegarde effectuée à l'intérieur de cette anomalie.

Correction des baisses de performances en cas de collision avec des fantômes psy.

Correction d'un problème où le paramètre audio mono forcé n'affectait pas la musique.

Correction d'un problème qui faisait apparaître le champ de vision vertical réduit lors de l'utilisation de rapports d'aspect ultra-larges.

Correction d'un problème où l'icône de l'anomalie Vortex était affichée comme Champ de coquelicots sur la carte.

Correction d'un problème qui empêchait la fonction Jeter de fonctionner pendant le pillage.

Correction d'un problème lorsque deux missions principales pouvaient être suivies simultanément.

Correction d'un problème lorsque des arbres et des buissons pouvaient apparaître juste devant le joueur.

Correction d'un problème lorsque le son du rechargement de l'arme n'est pas joué par les PNJ à couvert.

Correction d'un crash lors de la consommation de vodka.

Correction d'un problème lorsque les marqueurs de quête ennemis restaient sur les PNJ après leur élimination.

Amélioration des performances dans les emplacements avec de nombreux dialogues en attente (par exemple, les grands hubs comme Rostok).

Correction d'un problème lorsque l'onglet Équipement ne répondait plus après le pillage, la mise d'objets dans la réserve ou le cadavre.

Textes d'espace réservé fixes dans les onglets d'amélioration.

Correction d'un crash sur Xbox Series S qui pouvait survenir après l'approche de l'emplacement de l'usine chimique.

Maillages squelettiques optimisés pour les réserves et certains objets interactifs.

Correction d'un problème de dégradation des performances lorsque plusieurs PNJ tentent d'ouvrir des portes simultanément.

Correction de chutes de FPS importantes lors de l'observation d'objets interactifs et de PNJ à courte distance d'interaction.

Correction de différents crashs. Quêtes principales et secondaires, rencontres en monde ouvert (spoilers) Correction d'un problème lorsque Korshunov glissait à l'intérieur de l'ascenseur pendant la mission La dernière étape.

Correction d'un problème où Powerplug manquait à Rostok lorsque les joueurs devaient obtenir l'émetteur de contrôle pendant la mission L'aube d'un nouveau jour.

Correction d'un problème lorsque Scar quitte l'arène et commence à se battre avec les Monolithes s'ils n'ont pas été tués lors de l'objectif de quête précédent de la mission La dernière étape.

Correction d'un problème lorsque la réputation de Ward devenait négative après le début de la mission Assaut sur le Duga pour le côté du Ward.

Correction d'un problème lorsque le joueur pouvait obtenir une récompense pour la mission Une question d'honneur deux fois.

Correction d'un problème qui permettait à la mission La dernière chasse de Gray d'être à nouveau acceptée après l'avoir terminée.

Plusieurs voix off mineures de PNJ ont été ajustées.

Correction d'un problème lorsque la porte de l'ascenseur au sommet du laboratoire X-3 était fermée et bloquait toute progression supplémentaire pendant la mission Légendes de la Zone .

Correction d'un problème lorsque la porte de l'ascenseur vers X-17 était fermée et bloquait la progression pendant la mission Visions of Truth .

Correction d'un problème lorsque le joueur pouvait rester coincé derrière la porte du bunker de Sidorovitch à la fin du combat.

Correction des incohérences des relations PNJ entre la rencontre et les missions principales.

Correction d'un problème où la porte d'entrée principale de Malachite était verrouillée après la mission Liaisons dangereuses .

Correction d'un problème où l'objectif « Combattre l'attaque du Monolithe » pouvait rester incomplet pendant la mission La Route vers la Fondation.

Correction d'un problème où le colonel Korshunov pouvait être tué pendant la mission Liaisons dangereuses .

Correction d'un problème où les joueurs pouvaient rester coincés à l'intérieur de la station de communication Troposphere à la fin de la mission Liaisons dangereuses.

Correction d'un problème qui provoquait le blocage de l'escouade du Ward pendant la mission d'assaut sur le Duga .

Correction d'un problème où plusieurs objectifs pouvaient rester actifs après avoir échoué à la mission La Mélodie du bonheur .

Correction d'un problème où la mission Black Sheep pouvait rester active dans le journal dans certaines circonstances.

Correction d'un problème où la mission La Mélodie du bonheur ne pouvait pas être terminée dans certaines circonstances.

Correction d'un problème où une mission répétable Un travail pour Sidorovich pouvait rester bloquée sans être terminée.

Correction d'un problème où le joueur pouvait rester coincé dans le dialogue avec Sultan pendant la mission L'affaire mystérieuse .

Correction d'un problème où les portes de l'ascenseur menant à l'appartement de Dalin étaient bloquées pendant la mission Une visite attendue depuis longtemps .

Correction d'un problème lorsque le joueur pouvait être enfermé à l'intérieur du club-house de Zalissya pendant la mission On The Edge .

Correction d'un problème lorsque la porte menant à l'arène de l'escouade Granite pouvait se fermer devant le joueur pendant la mission La dernière étape .

Correction d'un problème lorsque le personnage du joueur pouvait être tué par émission pendant la mission Escape From The Cage .

Correction d'un problème avec le Sgt. Metlov manquant pendant la mission Retour au tas de scories .

Correction d'un problème où la mission Dark Times ne pouvait pas progresser après la mort de Jarl. Prise en charge des mods



Façonnez la Zone à votre façon avec le Kit Zone ! Libérez votre créativité et modifiez le contenu existant ou créez quelque chose de nouveau : animations, armes, mécaniques et même les merveilles de la Zone. Le support officiel des mods est disponible ; c'est le moment idéal pour créer votre propre contenu et utiliser les modifications apportées par vos amis stalkers. Vous pouvez accéder aux modifications sur Steam Workshop et Mod.io. Si vous souhaitez créer le vôtre, le Kit Zone est disponible en téléchargement sur : https://store.epicgames.com/uk/p/stalker-2-zone-kit Autres mises à jour Cheminement amélioré pour les PNJ.

Animation améliorée du PNJ fumant une cigarette.

Ajout de la possibilité d'accélérer le défilement des crédits pour PC et XBOX.

Sons de coups de feu lointains et intérieurs améliorés.

Apparence du HUD améliorée pour modifier la fonctionnalité des munitions.

Tri et défilement de l'inventaire améliorés dans les fenêtres de butin.

Descriptions améliorées des accessoires d'armes.

Volume sonore ajusté pour l'utilisation du kit médical.

Ajout de la prise en charge des formats d'image 21:9 et 32:9.

Ajout d'un bouton « Détection automatique » aux paramètres graphiques pour ajuster les préréglages graphiques en fonction de nos recommandations pour le matériel des joueurs.

Lip-sync ukrainien retravaillé.

Où acheter S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ?





S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl est pour rappel disponible sur PC (Steam, Epic Games Store, GOG.com, Microsoft Store) et Xbox Series X|S, ainsi que dans le Game Pass. Vous pouvez acheter le jeu à partir de 40,29 € sur Amazon, Fnac, Leclerc et Gamesplanet.