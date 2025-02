S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, 1 700 améliorations et correctifs avec l'énorme patch 1.2

GSC Game World a lancé en fin d'année dernière S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, un jeu de tir et de survie en monde ouvert dans la Zone. Le titre est généreux et a fait le bonheur des fans des opus précédents, mais il souffrait de nombreux soucis techniques. Une première mise à jour a vu le jour en décembre avec 1 800 améliorations et correctifs, le studio ukrainien remet ça deux mois plus tard.

GSC Game World vient de lancer récemment la mise à jour 1.2 de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, avec « plus de 1 700 améliorations et correctifs ». Le long changelog est disponible sur Steam, mais pour résumer, le patch corrige des soucis liés à l'équilibrage, aux lieux, aux quêtes, aux blocages de progression, aux crashs, aux performances et à A-Life 2.0, le système gérant les PNJ en fonction des actions du joueur.

Le développeur ne va pas s'arrêter là et rappelle que ce patch a vu le jour grâce aux retours des joueurs, il invite les fans à continuer à remonter les soucis via ses réseaux sociaux. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl est disponible sur PC et Xbox Series X|S, vous pouvez l'acheter contre 59,99 € sur Amazon, Cdiscount, GOG.com et Gamesplanet.

