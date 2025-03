S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, un gros chiffre de joueurs pour le FPS dans la Zone

En novembre dernier, le studio ukrainien GSC Game World lançait S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, un jeu de tir et de survie très attendu par les fans de la franchise. Malgré pas mal de soucis techniques, le titre s'était écoulé à plus d'un million d'exemplaires en trois jours sur PC et Xbox Series X|S.

Quatre moins plus tard, GSC Game World annonce que S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl compte plus de six millions de joueurs, un gros chiffre atteint grâce à sa présence dans le Game Pass, depuis le jour J. Il faut dire que le FPS se bonifie avec le temps, les développeurs ont récemment publié une grosse mise à jour avec « plus de 1 700 améliorations et correctifs ». L'aventure est loin d'être terminée, le studio doit encore sortir deux extensions scénarisées, sans oublier un mode multijoueur.

