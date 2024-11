S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, un lancement compliqué, mais les ventes sont déjà excellentes

Après sept années compliquées de développement, GSC Game World a enfin lancé cette semaine S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, son nouveau jeu de tir et de survie dans une version alternative de la Zone d'Exclusion de Tchernobyl. Le studio ukrainien, évidemment fier de ses racines, a fait de son jeu un élément de propagande contre l'invasion russe et cela a payé.

GSC Game World annonce aujourd'hui que S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires sur PC et Xbox Series X|S. C'est un excellent lancement, d'autant que le titre est inclus dans le Game Pass, le nombre total de joueurs est supérieur, mais encore inconnu. Sur Steam (via SteamDB), ce sont 117 928 joueurs qui étaient connectés en simultané hier, un chiffre qui pourrait grimper ce week-end. Malheureusement, tout n'est pas rose.

Malgré les avis positifs des fans de la franchise, qui attendaient un nouvel opus depuis 2009, le jeu n'a qu'une moyenne de 74/100 sur Metacritic de la part de la presse spécialisée. En plus de défauts inhérents au jeu, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl souffre de nombreux soucis techniques. Le titre est entaché de bugs, cela a gâché le lancement pour pas mal de joueurs. GSC Game World a vite réagi en publiant un communiqué afin de rappeler qu'il n'avait jamais sorti un jeu vidéo aussi ambitieux jusqu'ici, les développeurs écoutent les retours des joueurs et travaillent déjà sur des correctifs. Une fois que S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sera dans un meilleur état, le studio planchera sur de plus grosses mises à jour pour améliorer l'expérience, puis sur du contenu gratuit post-lancement. La roadmap devrait d'ailleurs être publiée en décembre prochain.

