BON PLAN S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, les éditions PC à prix cassés avec ce code de réduction !

Après des années d'attente et de multiples reports, GSC Game World lancera le mois prochain S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, un jeu de tir et de survie dans la Zone d'exclusion de Tchernobyl. Un FPS très prometteur qui proposera une énorme durée de vie et qui est disponible en promotion à prix réduit.

Grâce à Gamesplanet, vous pouvez précommander S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl avec 20 % de réduction avec le code promo « STALKER ». Un code valable sur les trois éditions du jeu, Standard, Deluxe et Ultimate :

Pour rappel, voici les contenus inclus dans les éditions Deluxe et Ultimate, ainsi que les bonus de précommande pour n'importe laquelle des trois versions :

L'édition Deluxe contient : Quête spéciale supplémentaire

Skins supplémentaires de tenues et d'armes

Skins de tenues et d'armes pour le mode multijoueur

Artbook numérique

Bande-son numérique L'Ultimate Edition inclut : Tous les futurs contenus téléchargeables

2 packs d'extension d'histoire

Quête spéciale supplémentaire

Skins supplémentaires de tenues et d'armes

Skins de tenues et d'armes pour le mode multijoueur

Artbook numérique

Bande-son numérique Précommandez votre clé Steam pour S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl et recevez les bonus de précommande : Contenu supplémentaire pour le feu de camp: Airs de guitare et histoires exclusives

Skin exclusive d'arme

Skin exclusive de tenue

Écusson « Early bird » pour le mode multijoueur

Exclusivité Steam : Avatar animé, Cadre pour avatar animé, Arrière-plan

La date de sortie de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl est fixée au 20 novembre 2024.