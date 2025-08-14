Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, une grosse déception pour le mode multijoueur Fox Hunt

MGS 3 de retour à la fin du mois





À la fin du mois sortira Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, un remake du jeu de Konami par Virtuos Games. Le titre, conçu à l'origine par Hideo Kojima pour PlayStation 2, va être remis au goût du jour sur les plateformes modernes, avec un petit mode supplémentaire : Fox Hunt. Un mode multijoueur partiellement inspiré de Metal Gear Online qui fera son arrivée en fin d'année 2025, après le lancement du jeu solo.

Fox Hunt sera-t-il jouable en crossplay ?





Les joueurs vont donc pouvoir se focaliser sur l'aventure de Naked Snake, il faudra attendre quelques mois de plus pour se lancer dans des parties en ligne, mais attention, Konami vient de dévoiler une information qui va décevoir pas mal de joueurs. Dans un message publié sur X/Twitter, le studio japonais dévoile que « le crossplay entre différentes plateformes n'est pas pris en charge pour le mode en ligne Fox Hunt dans Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ».

En clair, les joueurs PS5 joueront entre eux, idem sur Xbox Series X|S et PC. C'est un gros point noir pour pas mal de joueurs qui espéraient s'amuser sur Fox Hunt avec leurs amis qui n'ont pas forcément la même plateforme, mais certains studios ont encore du mal à adopter le crossplay. Elden Ring Nightreign de FromSoftware et Bandai Namco en est par exemple privé.

Quand sortira Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ?





La date de sortie de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater est fixée au 28 août 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander via notre guide d'achat : BON PLAN : Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, déjà de belles réductions sur ses éditions en précommande