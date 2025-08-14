PowerWash Simulator 2 dévoile son prix dans une vidéo pleine d'humour et de suspense

FuturLab développe actuellement PowerWash Simulator 2, la suite de son jeu de simulation nous demandant de laver des surfaces avec un nettoyeur à haute pression. Un titre extrêmement satisfaisant, malgré un gameplay très simple. Square Enix, éditeur du premier volet, avait décidé de vendre PowerWash Simulator à 24,99 €, un petit prix qui a participé à son succès.

Quelles sont les nouveautés de PowerWash Simulator 2 ?





Désormais, FuturLab conçoit cette suite en indépendant et PowerWash Simulator 2 promet de belles nouveautés améliorations : une campagne inédite, des graphismes modernes, de la coopération en écran scindé, une base à personnaliser, de nouveaux équipements ou encore des chatons tout mignons. Autant dire que PowerWash Simulator 2 est bien plus ambitieux que le premier volet et, depuis la sortie de PWS 1 en 2021, le prix des jeux a augmenté : Nintendo vend Mario Kart World à 89,99 € et tout le monde attend de connaître le prix de vente de GTA VI.

Combien coûtera PowerWash Simulator 2 ?





Aujourd'hui, FuturLab publie une nouvelle bande-annonce pour dévoiler le prix de vente de PowerWash Simulator 2. Le studio explique avoir pris « une décision juste », en fonction des améliorations apportées à cette suite et PowerWash Simulator 2 sera vendu... 24,99 €. Comme le premier opus. « C'est plus simple comme ça », d'après le développeur anglais, qui ne manque évidemment pas d'humour. FuturLab rajoute qu'il a déjà prévu une feuille de route avec du contenu additionnel gratuit et des DLC sous licence, ce qui ne surprendra pas les joueurs de PWS 1.

Quand sortira PowerWash Simulator 2 ?





PowerWash Simulator 2 ne devrait donc pas ruiner les joueurs quand il sera lancé, mais FuturLab se garde bien de dévoiler une date de sortie précise. Le titre est attendu en 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. En attendant de découvrir cette suite, vous pouvez retrouver le premier PowerWash Simulator à partir de 15 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.