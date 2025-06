PREVIEW Formula Legends : la passion de la F1, mais sans la licence officielle

Lorsque 3DClouds a dévoilé Formula Legends en avril dernier, nous avions pouffé de rire. Le studio, spécialisé dans les jeux de course arcade, n’a pas signé de contrat avec la FIA pour obtenir les licences officielles des pilotes, écuries et circuits (actuellement entre les mains d'EA Games et Codemasters) mais il ne comptait pas faire une croix sur son rêve de développer un jeu de course avec des F1 de toutes les époques, d’autant que ses locaux sont situés non loin de Monza. Curieux, nous avons quand même essayé en avant-première la démo de Formula Legends et c’est une agréable surprise !

3DClouds est un passionné de sport automobile et ça se sent.

Version d’essai oblige, le contenu est ici très limité, avec seulement deux modes de jeu (Course et Contre-la-montre) et un seul circuit, le GP des Ardennes, en Belgique. Alors non, pas le Grand Prix avec les vélos des années 40, il s’agit bien ici de Spa-Francorchamps, avec ses tracés Vintage, Classique et Moderne, ce dernier permettant d’utiliser le WRS pour réduire la traînée dans les lignes droites (le DRS, dans le vrai monde réel).

Formula Legends sent clairement la contrefaçon chinoise avec les fameux pilotes Miki Laura, Alan Proust, Byron Renna, Charlie Lacreme et Chuck Morris participants au Grand Prix des Ardennes pour les écuries Ferenzo, Merkseds, Mc Lauden et Whitehorn. C’est à la limite de la parodie, c’est amusant à découvrir et force est d’admettre que Formula Legends rend bien plus hommage aux 75 ans de la F1 que les derniers jeux d’EA et Codemasters, même sans licences officielles.

3DClouds est un passionné de sport automobile et ça se sent en lançant une partie. Bon, un passionné fauché, mais Formula Legends a tout d’un vrai jeu de F1, avec une gestion de l’accélération pour ne pas patiner, du freinage pour ne pas bloquer les roues, de l’état des pneus, du carburant sur les vieilles monoplaces, de la batterie et même de l’état de la voiture s’il y a des contacts pendant la course. Oui, sous ses airs de jeu Adadas avec des voitures miniatures, Formula Legends cache un gameplay plutôt arcade, mais vraiment complet, qui demande d’apprendre le circuit et de maîtriser sa monoplace, il y a une réelle différence dans le comportement des F1 des années 70 et celles d’aujourd’hui. S’il est possible de simplifier le gameplay dans les options en activant des aides, ici, pas de ligne au sol pour indiquer la trajectoire idéale ici, il faut s’entraîner, se rater, recommencer. Dans les virages, nous avons quand même des traces de pneus pour nous indiquer le chemin parfait, permettant d’économiser ses gommes au passage. Au stand, il faut réussir un QTE, tout en faisant le plein sur les vieilles F1. C’est ce genre de petits détails qui font de Formula Legends un titre étonnant, vraiment pas dénué d’intérêt pour les fans de sports automobile.

Il y a quand même de petits soucis palpables dans cette version d’essai, surtout liés à l’équilibrage de la difficulté et aux pénalités. Le jeu est parfois très sévère pour punir une sortie de route alors que nos quatre roues n’étaient pas toutes sorties de la piste, mais à l’inverse, certaines chicanes peuvent se couper légèrement sans pénalité. Rien de bien méchant, une simple mise à jour devrait améliorer ces points. Cependant, la musique est peu inspirée et tourne déjà vite en rond, espérons voir davantage de pistes dans le jeu complet.

Nos premières impressions : Bon ! Nous ne pensions pas passer autant de temps sur la démo de Formula Legends. De loin, le jeu de course de 3DClouds ressemble à une contrefaçon ou à une parodie, mais malgré son impossibilité de se payer les licences FIA, le studio italien est un amoureux de la Formule 1 et cette première approche de Formula Legends nous a donné envie de relancer la démo plusieurs fois, pour tester les trois générations de monoplaces sur les trois tracés de Spa-Francorchamps. Si les noms détournés font sourire, le gameplay se prend au sérieux, tout en restant accessible, nous avons désormais hâte de voir l’intégralité du contenu lorsque la version finale sortira plus tard cette année.

