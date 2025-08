MARVEL Tōkon: Fighting Souls va bientôt se laisser prendre en mains, voici comment faire pour tenter d'y jouer

Des nouvelles de MARVEL Tōkon: Fighting Souls à l'EVO 2025





En juin lors de son dernier State of Play, Sony Interactive Entertainment a surpris son monde en dévoilant MARVEL Tōkon: Fighting Souls, un jeu de combat développé par Arc System Works en collaboration avec Marvel Games. Sa particularité qui le démarquera de la concurrence, ce seront ses affrontements en 4v4. Bien qu'il ait été annoncé pour 2026 sur PS5 et PC, les joueurs s'étant rendu à l'EVO 2025 de Las Vegas ce week-end ont pu y jouer au détour d'une démo qui permettait de s'amuser avec six de ses combattants, à savoir Captain America, Iron Man, Storm, Star Lord, Ms. Marvel et Doctor Doom. Un panel des développeurs était également organisé afin de présenter diverses informations au sujet du projet. Au cours de la troisième et dernière journée de l'évènement, une annonce a été effectuée, qui devrait intéresser ceux souhaitant essayer l'expérience et qui n'étaient pas présents sur place. Et, non, aucun autre combattant n'a été dévoilé, ce qui laisse déjà certains craindre un roster réduit.

Une bêta fermée sélective





MARVEL Tōkon: Fighting Souls va donc bénéficier d'une bêta fermée le mois prochain, en exclusivité sur PS5. Qu'il s'agisse ou non d'une volonté de SIE de proposer quelque chose d'exclusif à sa communauté, il est bon de rappeler que d'autres jeux de versus fighting ont vu par le passé leur contenu être dataminé lors de ce genre d'occasion, donc difficile de jeter la pierre à l'éditeur sur ce coup. Elle aura lieu le temps d'un week-end, du vendredi 5 au dimanche 7 septembre, les horaires précis n'ayant pas encore été donnés.

Pour le moment, seule la page du site étasunien permet de s'y inscrire via le programme PlayStation Beta, redirigeant vers le site français de ce dernier. En revanche, cela renvoie alors un message d'erreur, ce qui est normal selon le studio, tous les participants à ce dernier étant éligibles. C'est tout de même loin d'être idéal par rapport à d'autres titres du genre par le passé, qui ne dépendaient pas d'un tel système.

En termes de contenu, il y aura là encore les six combattants déjà cités jouables à New York, des matchs en ligne en lobby avec du rollback netcode, un mode Spectateur et un entraînement en guise de tutoriel, entre autres. Si le panel que nous évoquions vous intéresse, il est à revoir ci-dessous.

10 minutes de gameplay de MARVEL Tōkon: Fighting Souls





Pour expliquer les bases du gameplay, une longue vidéo a par ailleurs été mise en ligne juste avant l'ouverture de l'EVO 2025, dans laquelle le directeur Kazuto « Pachi » Sekine a pris la parole.

MARVEL Tōkon: Fighting Souls sortira en 2026 sur PS5 et PC via Steam et l'Epic Games Store.

Du même studio, Guilty Gear: Strive est actuellement vendu en réduction à 18,99 € chez Gamesplanet.