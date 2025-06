MARVEL Tōkon: Fighting Souls, Arc System Works créé la surprise avec un nouveau jeu de combat super-héroïque en équipe

Le one more thing du State of Play de ce mercredi aura été une véritable surprise que personne n'a vue venir, à savoir un jeu de combat exclusif à l'écosystème PlayStation signé par une société renommée dans le milieu, Arc System Works. Couplez à cela la licence Marvel et vous obtenez un combo détonnant portant le nom de MARVEL Tōkon: Fighting Souls. Sa particularité, outre son esthétique japonaise bien marquée et son univers assez futuriste, c'est que les affrontements s'effectueront en 4v4. Sa toute première bande-annonce donne clairement le ton et introduit déjà une poignée de personnages jouables, à savoir Captain America, Iron Man, Spider-Man, Doctor Doom, Storm, Ms. Marvel, Star-Lord et le Ghost Rider de Robbie Reyes. D'ailleurs, nous reconnaissons sans mal la douce voix de Miyuki Sawashiro pour Ororo Munroe !

Le PlayStation Blog a fait le point sur différents aspects du jeu, qui ont de quoi mettre l'eau à la bouche. Vous trouverez également quelques visuels en page suivante.

PlayStation Studios, Arc System Works et Marvel Games s'associent pour créer le dernier jeu de combat par équipe : MARVEL Tōkon: Fighting Souls ! Découvrez l'univers Marvel comme jamais auparavant avec des personnages et des niveaux repensés, une bande-son entraînante, des mécaniques de jeu intuitives et des graphismes époustouflants qui vous tiendront en haleine. Que vous soyez novice en matière de jeu de combat ou un vétéran du genre, Arc a intégré des commandes et des mécaniques de jeu faciles à prendre en main, tout en offrant la profondeur et la polyvalence nécessaires à la compétition de haut niveau. « Dès le départ, nous avons souhaité faire de MARVEL Tōkon: Fighting Souls un jeu accessible à un large éventail de joueurs », explique Kazuto Sekine, directeur du jeu et concepteur principal des combats. « En général, un jeu de combat en équipe nécessite de maîtriser plusieurs personnages. Mais pour MARVEL Tōkon: Fighting Souls, il suffit d'en maîtriser un seul pour jouer. Nous avons conçu les mécaniques de jeu de manière à ce que vous puissiez effectuer diverses actions avec des commandes classiques ou simples. En appuyant sur quelques boutons, plusieurs personnages peuvent apparaître à l'écran pour vous soutenir ou attaquer ensemble, créant ainsi une expérience de combat en équipe nouvelle et passionnante. » « Depuis le premier jour, nos fidèles collaborateurs de longue date chez PlayStation et l'équipe d'Arc System Works ont déployé un talent et une passion incroyables pour réinventer l'univers Marvel comme eux seuls le savent », a déclaré Michael Francisco, responsable senior du développement produit chez Marvel Games. « MARVEL Tōkon: Fighting Souls démontre leur maîtrise absolue de leur art et leur attachement profond à Marvel. Les joueurs vont vivre une aventure incroyable. » Personnages Entrez dans la bataille avec des héros et des méchants emblématiques de Marvel tels que Captain America, Iron Man, Spider-Man, le Docteur Fatalis, Tornade, Ms. Marvel, Star-Lord et Ghost Rider (Robbie Reyes), chacun avec une touche unique d'Arc dans le design de ses personnages et son style de jeu. Le producteur d'Arc, Takeshi Yamanaka, déclare : « Il y a tellement de personnages Marvel incroyables que le choix de notre roster a été difficile, mais nous avons suivi certains critères. Avant tout, nous voulions inclure des personnages qui, selon nous, incarnent le "visage" de Marvel. Parallèlement, nous devions également sélectionner des personnages offrant un équilibre entre les types et les styles de combat. Enfin, nous souhaitions ajouter quelques surprises et laisser la place à des personnages inédits dans un jeu de combat. » Yamanaka-san poursuit : « Au début du projet, nous avons expérimenté un shader pour recréer un style visuel plus occidental, inspiré des comics, mais l'équipe Marvel a exprimé le souhait que nous tendions vers quelque chose faisant plus Arc. C'est alors que nous avons modifié notre approche visuelle du jeu et nous sommes davantage inspirés du style japonisant qui caractérise Arc. » Mécaniques de jeu Des coups à courte portée aux compétences ultimes cinématiques, chaque personnage dispose d'un ensemble sur mesure d'attaques Normales, Spéciales et Uniques, inspirées de leurs capacités et pouvoirs dans l'univers Marvel. Arc a déployé des efforts considérables pour que le style de jeu, les mouvements et l'ambiance de ces personnages légendaires soient originaux, nouveaux et totalement uniques à MARVEL Tōkon: Fighting Souls. Mais ce n'est pas seulement le gameplay individuel des personnages qui a été amélioré ; un travail considérable a été consacré à réimaginer et redéfinir ce qu'est un jeu de combat en équipe. « Les jeux de combat en équipe ont une longue tradition de formats 2c2 ou 3c3, c'est pourquoi nous en avons discuté en profondeur au sein de l'équipe de développement. Nous avons hésité à plusieurs reprises, entre envisager un jeu en 1c1 ou s'en tenir au format 3c3 traditionnel. » Sekine-san poursuit : « Fondamentalement, nous pensions que l'attrait des jeux de combat en équipe réside dans l'intensité des combats avec plusieurs personnages à l'écran. De plus, l'un des attraits des comics Marvel est de voir la vaste collection de personnages se rassembler pour créer toutes sortes d'équipes uniques. » « Forts de ces deux idées, nous avons conclu qu'un système de combat en équipe 4c4 serait le meilleur moyen non seulement de créer des moments exceptionnels, mais aussi de faire évoluer le genre du combat en équipe. » Stages Les stages prennent vie dans MARVEL Tōkon: Fighting Souls, remplis d'easter eggs que les fans les plus attentifs pourront dénicher. La plupart des stages comportent également plusieurs zones. Ces transitions entre les zones sont non seulement riches en action et époustouflantes, mais elles jouent également un rôle stratégique. Découvrez les captures d'écran de Marvel's New York City (voir en page suivante, NDLR). À suivre L'annonce d'aujourd'hui n'est que le début de notre aventure. Des personnages et des niveaux aux modes de jeu et à l'expérience en ligne. Nous avons tellement plus à vous offrir !

Par ailleurs, dans une vidéo making of, nous apprenons de quelle manière ce projet a vu le jour comme expliqué par son producteur Takeshia Yamanaka d'Arc System Works, le producteur senior de Sony XDEV Reed Baird et le manager senior associé au développement des produits chez Marvel Games, Michael Francisco. Les fans peuvent notamment remercier le succès des jeux Marvel's Spider-Man d'Insomniac. Des phases de création et quelques concept arts étant montrés, il y a de quoi régaler les fans.

MARVEL Tōkon: Fighting Souls sortira donc en 2026 sur PS5 et PC via Steam et l'Epic Games Store.

Arc System Works a également développé Granblue Fantasy Versus: Rising, qui est actuellement vendu 44,99 € chez Gamesplanet sur PC.

