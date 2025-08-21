Actualité
Accueil Actualités
out of time 1oflh

Out of Time : le prochain jeu de Manticore Games ne va pas tarder à sortir !

par

Avec Out of Time, Manticore Games prépare un roguelike multijoueur où le temps se dérègle et où chaque partie promet son lot de surprises.

Manticore Games a levé le voile sur son prochain projet : Out of Time, un roguelike multijoueur où les joueurs évoluent dans des lignes temporelles qui s’entrechoquent. Le jeu est attendu le 25 septembre 2025 sur PC via l’Epic Games Store, puis un peu plus tard sur consoles. Une nouvelle bande-annonce et l’ouverture des précommandes accompagnent cette annonce.


Conçu comme une aventure à la fois coopérative et compétitive, Out of Time plonge les participants dans des combats contre des vagues d’ennemis, des boss redoutables et toutes sortes de défis dans des environnements instables. Chaque partie se distingue par des événements imprévus qui renforcent la rejouabilité et l’intensité des affrontements.

La bande-annonce illustre bien ce concept. On y voit un monde en perpétuel décalage, où l’on passe d’un château médiéval en flammes à une ville contemporaine, avant d’atterrir dans un paysage post-apocalyptique. Dragons, robots futuristes et armes anachroniques viennent souligner le mélange d’époques et de styles au cœur du jeu.

out of time 1oflh

Les précommandes sont déjà ouvertes et incluent quelques bonus pour les plus rapides. Avec ce projet, Manticore Games confirme son envie de créer des expériences multijoueurs originales et imprévisibles.

redacteur vignetteEric de Brocart
Fondateur - Directeur de publication
Magicien professionnel, quand je ne suis pas derrière mon PC, photographe amateur, quand j'ai le temps et surtout un grand passionné de réalité virtuelle.
Me suivre : Youtube GamergenTwitter GamergenInstagram GamergenFacebook Gamergen
Commenter
Mots-clés
Out of Time Manticore Games roguelike multijoueur bande-annonce Out of Time gameplay Out of Time date de sortie Out of Time précommande Out of Time Epic Games Store jeu vidéo 2025

Commenter 0 commentaire

Soyez le premier à commenter ce contenu !

Commenter Lire les commentaires