Out of Time : le prochain jeu de Manticore Games ne va pas tarder à sortir !

Manticore Games a levé le voile sur son prochain projet : Out of Time, un roguelike multijoueur où les joueurs évoluent dans des lignes temporelles qui s’entrechoquent. Le jeu est attendu le 25 septembre 2025 sur PC via l’Epic Games Store, puis un peu plus tard sur consoles. Une nouvelle bande-annonce et l’ouverture des précommandes accompagnent cette annonce.





Conçu comme une aventure à la fois coopérative et compétitive, Out of Time plonge les participants dans des combats contre des vagues d’ennemis, des boss redoutables et toutes sortes de défis dans des environnements instables. Chaque partie se distingue par des événements imprévus qui renforcent la rejouabilité et l’intensité des affrontements.

La bande-annonce illustre bien ce concept. On y voit un monde en perpétuel décalage, où l’on passe d’un château médiéval en flammes à une ville contemporaine, avant d’atterrir dans un paysage post-apocalyptique. Dragons, robots futuristes et armes anachroniques viennent souligner le mélange d’époques et de styles au cœur du jeu.





Les précommandes sont déjà ouvertes et incluent quelques bonus pour les plus rapides. Avec ce projet, Manticore Games confirme son envie de créer des expériences multijoueurs originales et imprévisibles.