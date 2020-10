Doctor Who: The Edge of Reality, une suite au jeu VR The Edge of Time annoncée, le 10e Docteur présent au casting !

La New York Comic Con de ce week-end a fait la part belle à Doctor Who avec plusieurs panels diffusés sur la Toile. Ce dimanche, nous avons donc pu découvrir les nouvelles productions de Maze Theory, à commencer par Doctor Who: The Lonely Assassins, un thriller sur mobiles et Switch. Le deuxième titre a lui simplement été teasé, mais est tout aussi excitant, se nommant donc Doctor Who: The Edge of Reality.

Il est comme prévu attendu sur PS4, Xbox One, Switch et PC, et fera suite à Doctor Who: The Edge of Time comme le suggère leurs intitulés quasi similaires. Cette fois, pas de réalité virtuelle, du moins ce n'est pas annoncé, mais un jeu d'aventure à la première personne reprenant les mêmes bases que son ainé en y incorporant des nouveautés de gameplay, de nouveaux monstres (seuls les Daleks, Anges Pleureurs et Cybermen sont mentionnés pour l'heure) et mondes à explorer, ainsi que des puzzles et défis à relever. Toujours guidés par le Treizième Docteur incarné par Jodie Whittaker et maniant son Tournevis sonique, nous croiserons également la route du Dixième, qui sera évidemment doublé par David Tennant.

Il est indiqué que les consoles de nouvelle génération ont été prises en compte lors de sa création, bien que ni la PS5 ni les Xbox Series X | S ne soient mentionnées. Quant au scénario, nous savons juste qu'il nous demandera de sauver la réalité d'une série de glitchs brisant le temps, une journée normale dans la vie d'un compagnon du Docteur en sommes.

Doctor Who: The Edge of Reality sortira lui aussi au printemps 2021, nous avons donc tout le temps d'en apprendre plus à son sujet. En attendant, vous pouvez donc vous procurer la version physique de Doctor Who: The Edge of Time sur PS4, vendu 24,99 € sur Amazon, si vous possédez un PS VR.