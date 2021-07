Doctor Who: The Edge of Reality, une courte vidéo avec les Cybermen et une date de sortie

Après avoir développé Doctor Who: The Edge of Time, qui avait eu droit en fin d'année dernière à sa mise à jour Time Lord Victorious, Maze Theory va revenir avec un autre jeu à destination des consoles et PC dans l'univers de la série de la BBC, Doctor Who: The Edge of Reality. Lors de la diffusion du premier teaser, la sortie était alors prévue pour le printemps 2021, ce qui n'a évidemment pas eu lieu, mais ce n'est qu'un détail quand le Docteur est impliqué après tout.

Une nouvelle bande-annonce, bien qu'extrêmement courte pour être qualifiée ainsi, a donc été diffusée et nous montre l'une des races d'ennemis récurrents de la série, les Cybermen, ainsi que la date de sortie. Doctor Who: The Edge of Reality est donc désormais attendu le 30 septembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC. Cette aventure entièrement inédite à la première personne nous fera voyager aux côtés du 13e Docteur de Jodie Whittaker alors que la réalité est menacée. Dans ce Chaosverse, nous croiserons également le 10e Docteur incarné par David Tennant.

Si vous possédez un PSVR, Doctor Who: The Edge of Time est lui toujours en vente sur Amazon, au prix de 33,78 €.