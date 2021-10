Doctor Who: The Edge of Reality dévoile son gameplay en vidéo, la sortie est proche

Cela va bientôt faire un an que Maze Theory a dévoilé Doctor Who: The Edge of Reality, une production faisant suite à son titre VR The Edge of Time, qui se destine cette fois à la quasi-intégralité des plateformes sur le marché (consoles et PC) sans utilisation de la réalité virtuelle. Nous l'avions revu cet été au travers d'une courte vidéo avec des Cybermen et une date de sortie nous avait alors été donnée, le 30 septembre 2021. Vous vous en doutez, il y a eu un peu de retard, puisque le jeu a depuis quelque temps été repoussé au 14 octobre, rien de bien méchant.

An update on #DoctorWho: The Edge of Reality pic.twitter.com/sk0d9ePWAv — Maze Theory (@Maze_Theory) September 24, 2021

Afin de donner à l'équipe le temps supplémentaire nécessaire pour peaufiner le jeu et créer la meilleure expérience possible pour les joueurs, Doctor Who: The Edge of Reality sortira désormais le 14 octobre 2021. Merci à la communauté pour votre enthousiasme et votre soutien continus, nous avons hâte que vous viviez cette aventure ! – Maze Theory

L'aventure dans le Chaosverse ne tardera donc pas à débarquer sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC, et en attendant, c'est une bande-annonce de gameplay qui a été diffusée. En vue à la première personne, nous explorerons donc tout un tas de destinations Tournevis sonique en main pour tenter de sauver la réalité, tout en étant guidé par les 13e et 10e Docteurs, avec les voix de Jodie Whittaker et David Tennant.

Si vous souhaitez découvrir le précédent jeu du studio, Doctor Who: The Edge of Time est vendu 33,78 € sur Amazon par un tiers.