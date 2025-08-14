Jurassic Park: Survival est vivant et se remontre avec une vidéo making-of

Cela faisait un an et demi que nous n'avions pas revu Jurassic Park: Survival. Lors des Game Awards 2023, Saber Interactive dévoilait un jeu d'action et d'aventure solo qui prendra place juste après les évènements du premier film de la franchise. Le développeur redonne enfin des nouvelles de son jeu avec une vidéo making-of.

Un making-of pour Jurassic Park: Survival





Cette nouvelle vidéo nous rappelle que Jurassic Park: Survival est développé en collaboration avec Universal Products & Experiences. Le titre permettra d'incarner la Dr. Maya Joshi, incarnée par Payal Mistry, une scientifique d'InGen oubliée sur Isla Nublar après l'incident raconté dans le film original. Les développeurs ont ainsi recréé fidèlement les environnements visibles dans le long-métrage de Steven Spielberg, ils ont même eu accès à des accessoires encore intacts après 30 ans, comme les œufs des vélociraptors.

Les développeurs s'attardent également sur la conception des dinosaures, les vraies stars de Jurassic Park. Bien sûr, les graphismes seront le plus réalistes possibles, mais Saber s'est focalisé sur quelques détails supplémentaires, comme les animations et les traces laissées sur le sol. Jurassic Park: Survival sera un jeu solo narratif, qui proposera des mécaniques typiques de ce genre pour captiver le joueur, avec une mise en scène là encore inspirée du film.

Quand sortira Jurassic Park: Survival ?





Les fans veulent évidemment en savoir davantage, mais il faudra se montrer patient. Saber Interactive annonce que Jurassic Park: Survival ne sera pas présent à la gamescom 2025 et il n'a toujours pas de date de sortie. Le titre est attendu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Quels jeux développe Jurassic Park: Survival ?





Pour rappel, Saber Interactive est un studio très occupé, avec des équipes travaillant sur le contenu additionnel de Warhammer 40,000: Space Marine 2, un Warhammer 40,000: Space Marine 3, le FPS coopératif John Carpenter's Toxic Commando, un jeu vidéo AAA basé sur une grosse franchise de Hasbro, le tout récemment annoncé Clive Barker's Hellraiser Revival et donc Jurassic Park: Survival.

