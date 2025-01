Code Violet : TeamKill mélange Jurassic Park et Alien dans son prochain jeu peu reluisant

TeamKill Media a déjà fait parler de lui en 2023 avec Quantum Error, un jeu de tir sur une station de recherche en flamme, qui avait eu le privilège de figurer dans le Top 10 des pires jeux de l'année selon les notes de Metacritic. Le studio ne s'est pas laissé abattre et a continué avec Son and Bone, un jeu de tir à la Turok nous emmenant sur une planète extraterrestre avec un shérif contre des dinosaures. TeamKill Media dévoile désormais sa prochaine production, Code Violet :

Code Violet se présente comme un jeu d'action et d'horreur à la troisième personne. Nous incarnerons Violet Sinclair, enquêtant sur un complexe de bioingénierie d'Aion et qui doit s'échapper lorsqu'un protocole d'évacuation est lancé. Là encore, nous retrouvons des éléments de science-fiction, le jeu se déroule au 25e siècle, alors que la Terre est en ruine et que les humains qui ont survécu à un cataclysme se sont réfugiés sur Trappist 1-E. Problème, les survivants sont stériles, Aion a donc eu l'idée d'envoyer des femmes à différentes époques pour en faire des mères porteuses, mais le projet cache évidemment quelque chose d'autre.

Bon, la première bande-annonce de Code Violet ne donne clairement pas envie. Malgré ses grosses inspirations d'Alien et Jurassic Park, le titre est aussi beau qu'un jeu PS3, un comble pour cette exclusivité PlayStation 5... dont toutes les images de la vidéo ont été capturées sur PC. Pour rappel, Son and Bone a lui aussi été présenté comme une exclu PS5, mais était quand même sorti sur ordinateurs. Cepedant, Code Violet ne devrait pas suivre le même chemin, les développeurs ont expliqué qu'ils ne voulaient pas que la communauté PC modde « des versions vulgaires du personnage principal » :

Pour ceux qui nous posent des questions sur une version PC de Code Violet… la raison pour laquelle nous ne le portons pas sur PC est que nous ne voulons pas que quiconque modde des versions vulgaires du personnage principal ainsi que d’autres personnages du jeu. Nous tenons nos comédiennes et acteurs de doublage en haute estime, ainsi que notre vision artistique du jeu et de l'histoire, et rejetons toute forme de destruction de cela avec des mods sexuels. Faire une blague de notre art et éventuellement ternir la réputation de nos comédiennes et acteurs ne vaut pas l’argent supplémentaire que nous pouvons gagner.

Code Violet est attendu en juillet 2025 sur la console de salon de Sony, nous faisant encore regretter la disparition de la franchise Dino Crisis.