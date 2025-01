Jurassic Park et World : un jeu vidéo non annoncé dans les tuyaux !

La licence Jurassic Park/World n'est pas près de disparaître. Cet été, nous pourrons découvrir au cinéma Jurassic World : Renaissance, réalisé par Gareth Edwards et scénarisé par David Koepp, mais du côté des jeux vidéo, de belles choses se préparent également. Frontier Developments planche sur Jurassic World Evolution 3, tandis que Saber Interactive développe Jurassic Park: Survival, un jeu d'aventure et d'action solo à Isla Nublar. Cependant, un troisième jeu pourrait être également en chemin.

C'est ce que dévoile John Melchior sur son profil LinkedIn, bien chargé. Le producteur exécutif de NBCUniversal Media travaille sur plusieurs grosses franchises adaptées en jeux vidéo et dans la liste des titres liés à Jurassic Park/World, une curieuse ligne a de quoi intriguer les joueurs. En plus des titres de Frontier et Saber précédemment cités, John Melchior affirme travailler sur un jeu vidéo Jurassic Park/World non annoncé. Il faut malheureusement se contenter d'un « TBA » pour « To Be Announced », aucun titre ni studio ne sont dévoilés.

Nous devrions donc avoir droit à jeu vidéo Jurassic Park/World supplémentaire à l'avenir, mais il peut très bien s'agir d'un titre pour mobiles surfant sur la sortie de Jurassic World : Renaissance au cinéma le 2 juillet prochain. Comme toujours, il va falloir patienter en attendant d'en apprendre davantage. Vous pouvez acheter Jurassic Park de Michael Crichton à 8,60 € sur Amazon et à la Fnac.