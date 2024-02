CINEMA : Jurassic World, le prochain film trouve son nouveau réalisateur, de quoi rassurer les fans ?

La franchise Jurassic Park/World va se poursuivre. Après deux trilogies, Universal Pictures veut faire un reboot total, sans Chris Pratt et Bryce Dallas Howard ni Sam Niell, Laura Dern et Jeff Goldblum. Il y a quand même de belles promesses, avec Amblin Entertainment (Steven Spielberg) à la production et David Koepp (Jurassic Park et Le Monde perdu : Jurassic Park) au scénario.

Les producteurs sont pressés, ils veulent sortir le nouveau film à l'été 2025, ils avaient donc recruté David Leitch pour réaliser ce long-métrage. Mais l'homme derrière Atomic Blonde, Deadpool 2, Fast and Furious: Hobbs and Shaw, Bullet Train et The Fall Guy a vite abandonné le projet, voyant sans doute sa créativité bridée par une production déjà bien préparée. D'après The Hollywood Reporter, Universal serait en discussions finales avec Gareth Edwards pour réaliser le prochain film Jurassic World. Un nom qui a de quoi rassurer, il est connu pour Monsters, Godzilla, Rogue One: A Star Wars Story et plus récemment The Creator, il est également réputé pour savoir parfaitement mettre en scène les monuments et créatures gigantesques, les dinosaures vont être plus impressionnants que jamais.

Voilà qui devrait ravir les fans de la franchise, en espérant que Gareth Edwards ait suffisamment de liberté pour s'amuser avec sa caméra et de gros dinosaures. La date de sortie du prochain film Jurassic World est déjà fixée au 2 juillet 2025 au cinéma, d'ici là, vous pouvez retrouver les six films de la saga en coffret Blu-ray à partir de 24,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.