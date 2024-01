CINEMA : Jurassic World, la franchise va se poursuivre, un scénariste de renom déjà confirmé

La franchise Jurassic Park a plus de 30 ans, elle a connu une première trilogie avec Sam Niell, Laura Dern et Jeff Goldblum, avant de passer à Jurassic World plus récemment, avec là encore trois films mettant en scène Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Des blockbusters qui cartonnent au box-office, Universal Pictures ne va pas s'arrêter là.

Comme le rapporte Deadline, un nouveau film Jurassic World est déjà en pré-production chez Universal. Il s'agira d'un reboot total, nous ne devrions pas revoir les personnages des précédents volets, mais il y a quand même déjà des choses rassurantes. Steven Spielberg et sa société Amblin Entertainment vont produire ce prochain film, qui sera scénarisé par David Koepp. Son nom n'est pas très connu du grand public, il a pourtant adapté les romans Jurassic Park et Le Monde Perdu de Michael Crichton pour les premiers films de la saga, mais il a aussi scénarisé un tas d'autres films comme L'Impasse, Panic Room, Mission Impossible, Spider-Man, La Guerre des mondes ou encore les deux derniers Indiana Jones.

Même s'il s'agit d'un reboot, Universal Pictures ne prend pas trop de risques en rappelant David Koepp pour le prochain film Jurassic World. La franchise a déjà rapporté plus de six milliards de dollars au box-office, vous pouvez retrouver l'intégrale de la saga en Blu-ray à 25 € sur Amazon et la Fnac.

Lire aussi : Jurassic Park: Survival, un nouveau jeu sur Isla Nublar dévoilé, il est déjà terrifiant !