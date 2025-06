CINEMA : Return to Silent Hill a enfin une date de sortie

Cela fait un moment que les fans attendent des nouvelles de Return to Silent Hill, la nouvelle adaptation réalisée par Christophe Gans. Le cinéaste français avait bien réussi à retranscrire l'ambiance du premier jeu dans un film sorti en 2006 et il compte bien remettre ça avec une adaptation de Silent Hill 2. Le tournage est terminé depuis un moment, mais il manquait une information importante : la date de sortie.

D'après JeuxActu, les producteurs et distributeurs cherchaient « une date de sortie propice », les fans espéraient un lancement pour la saison d'Halloween, mais finalement, il faudra être un peu plus patient... et braver la neige. Comme le rapporte Deadline, Return to Silent Hill sortira au cinéma le 23 janvier 2026 aux États-Unis, sans doute le 21 du même mois par chez nous. Soit près de 20 ans après le premier film, de quoi donner un sacré coup de vieux aux joueurs... Ce thriller horrifique et psychologique suivra les évènements du jeu vidéo de Konami, avec James Sunderland (Jeremy Irvine) cherchant Mary (Hannah Emily Anderson), sa femme pourtant décédée trois ans plus tôt.



Konami n'a publié qu'une seule bande-annonce de Return to Silent Hill, uniquement via un message sur les réseaux sociaux, désormais supprimé, mais des extraits sont visibles dans des vidéos en compagnie de Christophe Gans. Si la bande-annonce peinait à convaincre, la première image de Pyramid Head a de quoi rassurer.

Sorti en 2001, Silent Hill 2 a eu droit à un remake par Bloober Team l'année dernière, disponible à partir de 41,99 € sur Amazon, Fnac, Leclerc, GOG.com et Gamesplanet.

Lire aussi : Silent Hill : Konami et Bloober Team confirment ce que tous les fans attendaient !