Xbox : une console ultra collector Deadpool & Wolverine et des manettes aux formes généreuses à gagner

C'est ce mercredi que sort en salles Deadpool & Wolverine, dernier long-métrage en date du Marvel Cinematic Universe qui met donc en scène ces deux personnages que nous avons pu voir évoluer durant plusieurs années du côté de la Fox. Forcément, le marketing entourant ce film est important et a même donné lieu une collaboration avec la marque Xbox. Après la console collector X-Men '97 et les manettes allant avec, c'est donc un modèle unique ayant l'apparence du costume rouge et noir porté par Wade Wilson qui peut être gagné, mais pas seulement.

Cette Xbox Series X d'une valeur de 440 $ disposant d'un superbe stand avec ses deux katanas Bea et Arthur valant lui environ 100 $ est accompagnée de deux manettes bien singulières aux formes généreuses. Ces contrôleurs personnalisés d'une valeur de 319,98 $ (cela semble un peu exagéré) présentent donc comme principale originalité une face arrière imitant le postérieur de Deadpool. L'humour graveleux du personnage n'est plus à prouver et c'est lui qui est censé avoir conçu cette apparence, une bonne manière de briser le 4e mur.

En plus de ça, une autre manette représentant cette fois la tenue jaune et bleue de Wolverine a également été dévoilée, là encore avec une belle paire de fesses à l'arrière. Une publicité a même été affichée à Alberta pour l'occasion, une drôle d'idée compte tenu du fait qu'il n'est pas possible de l'acheter.

Le concours pour remporter la console est accessible via la page Twitter / X du compte Xbox officiel, le règlement précisant bien que la France, entre autres, est éligible. De son côté, Micromania-Zing propose également de gagner cette « manette culottée » Deadpool et divers goodies. Quant à la déclinaison Wolverine, Xbox Wire indique qu'il faut se rendre sur Instagram et trouver le post de @Microsoft ayant le #MicrosoftCheekySweepstakes puis y répondre avec un « commentaire culotté » et ce même hashtag. Ce n'est clairement pas clair il faut bien l'avouer...

IGN a par ailleurs diffusé une vidéo avec Ryan Reynolds, Hugh Jackman et le réalisateur Shawn Levy, montrant le rendu réel de ces manettes, qui auraient clairement mérité d'être commercialisées à grande échelle.

Ryan Reynolds & Hugh Jackman unbox the Deadpool & Wolverine Xbox cheeky controllers



“This is just hours of therapy for my kids” -Hugh Jackman pic.twitter.com/iIwE15ooo7 — IGN (@IGN) July 22, 2024

La Xbox Series X classique est elle en vente sur Amazon au prix de 499 €.

Lire aussi : Xbox Game Pass : Microsoft augmente encore les tarifs et lance une nouvelle offre moins avantageuse...