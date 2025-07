Street Fighter, le film a trouvé son M. Bison

Le casting de Street Fighter s'étoffe





Le casting du prochain film Street Fighter continue de se dévoiler. Ces dernières semaines, nous avons découvert les acteurs et actrices qui incarneront Blanka, Ken, Vega, Akuma, Ryu, Chun-Li et Balrog. Il manque évidemment quelques personnages clés comme Guile et Cammy, mais nous savons désormais qui jouera le rôle de M. Bison dans cette nouvelle adaptation live action des jeux de combat de Capcom.

Qui jouera M. Bison dans le film Street Fighter ?





Comme le dévoile Deadline, David Dastmalchian a été casté pour incarner M. Bison dans Street Fighter, le film. L'acteur américain est loin d'avoir la carrure imposante du personnage, mais il a déjà brillé dans des rôles variés au cinéma (The Dark Knight, Ant-Man, Blade Runner 2049, The Suicide Squad, Dune, Oppenheimer, The Life of Chuck) et à la télévision (12 Monkeys, Murderbot). Comme le précise Deadline, ce sera ici son rôle le plus important, David Dastmalchian étant un habitué des seconds rôles, bien qu'il fût en tête d'affiche de Late Night with the Devil en 2023.

M. Bison, un méchant culte de la licence





Reste à savoir si M. Bison aura un rôle important dans le film Street Fighter. En tout cas, dans les jeux, le personnage est le grand méchant emblématique de la franchise, un dictateur qui dirige le syndicat du crime Shadaloo et doté de pouvoirs télékinésiques. David Dastmalchian avait déjà incarné un méchant dans The Suicide Squad, à savoir Polka-Dot Man. Dans le film de 1994 de Steven E. de Souza, c'est le regretté Raúl Juliá (La Famille Addams) qui jouait le rôle de M. Bison.

Un casting déjà bien fourni





Voici donc le casting connu du prochain film Street Fighter, réalisé par Kitao Sakurai :

Jason Momoa (Aquaman, Minecraft, le film) : Blanka ;

Noah Centineo (The Fosters) : Ken ;

Orville Peck (chanteur de country) : Vega ;

Joe « Roman Reigns » Anoa'i (catcheur WWE) : Akuma ;

Andrew Koji (Warrior) : Ryu ;

Callina Liang (Presence) : Chun-Li ;

50 Cent (rappeur, acteur) : Balrog ;

David Dastmalchian (The Suicide Squad) : M. Bison.

Quand sortira le film Street Fighter ?





À l'origine, Street Fighter, le film, devait sortir au cinéma le 20 mars 2026, mais Sony Pictures l'a retiré de son calendrier, laissant les futurs spectateurs dans le flou. En attendant d'en savoir davantage, vous pouvez retrouver Street Fighter 6 Years 1-2 Fighter Edition à partir de 53,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Leclerc et Gamesplanet.