CINEMA : Street Fighter, une date de sortie pour le prochain film live action, celui avec Van Damme continue de rapporter gros à Capcom

Adapter Street Fighter au cinéma n'était peut-être pas l'idée la plus intelligente du monde, tant le scénario tient sur un post-it plié en quatre, le succès des jeux vidéo vient de son gameplay ultra complet. Mais Capcom a produit en 1994 Street Fighter : L'Ultime Combat avec Jean-Claude Van Damme (Guile), Raúl Juliá (Bison) et Kylie Minogue (Cammy). Un long-métrage à la limite du nanar, réalisé par Steven E. de Souza qui a rapporté près de 100 millions de dollars au box-office.

Depuis, nous avons eu droit à d'autres adaptations, en live action ou en animation, mais l'année dernière, Legendary Pictures a récupéré les droits d'adaptation au cinéma de Street Fighter, annonçant dans la foulée la mise en chantier d'un nouveau film en prise de vues réelles. Cette semaine, comme le rapporte The Hollywood Reporter, le distributeur Sony Pictures a annoncé que le prochain film Street Fighter sortira en salles de cinéma le 20 mars 2026.

Legendary Pictures produira le long-métrage en partenariat avec Capcom, mais il y a un problème. Comme le rappelle THR, les réalisateurs Danny et Michael Philippou ne mettront plus en scène le film Street Fighter, à cause d'un souci d'emploi du temps. Les deux frères seront occupés sur Bring Her Back, un nouveau film d'horreur d'A24, après l'excellent La Main en 2022. Autre couac, la date de sortie du long-métrage Street Fighter est la même que celle de Projet Dernière Chance d'Amazon MGM Studios, un film adapté du roman éponyme d'Andy Weir réalisé par Phil Lord et Chris Miller (21/22 Jump Street, Tempête de boulettes géantes, La Grande Aventure LEGO) avec Ryan Gosling dans le rôle phare. De quoi faire de l'ombre aux combats entre Ken, Ryu, Chun-Li et leurs amis ?

Cela ne devrait pas trop poser de problème à Capcom, qui compte sans doute sur la durée pour rentabiliser le projet. Tout récemment, lors d'une réunion entre les investisseurs, le studio japonais a avoué que le film Street Fighter de 1994 continue de rapporter des dizaines de millions de yens chaque année, encore aujourd'hui, comme le rapporte Automaton. Pour rappel, 10 millions de yens correspond environ à 58 200 euros. Il faut dire que Street Fighter : L'Ultime Combat n'est pas disponible via un abonnement à une plateforme de SVoD, les fans doivent donc passer à la caisse pour visionner ce film, en achetant le DVD/Blu-ray ou en optant pour un format numérique en location ou vente, remettant régulièrement de l'argent dans les poches de Capcom. Le combo DVD+Blu-ray de Street Fighter est disponible à partir de 12,68 € sur Amazon ou Fnac.