CINEMA : Mourir peut attendre encore un peu plus, la date de sortie du prochain James Bond de nouveau retardée

À la base, le 25e James Bond devait sortir le 8 avril 2020 en France. Mais nous n'allons pas vous refaire l'histoire, le COVID-19 est passé par là, et les cinémas ont fermé presque partout, avant de rouvrir timidement puis de refermer dans de nombreuses régions du globe, notre pays compris.



La date de sortie de Mourir peut attendre a d'abord été repoussé au 11 novembre 2020, puis au 2 avril 2021 aux États-Unis. Sauf que la crise sanitaire ne se calme pas et les producteurs sont déjà convaincus qu'ils ne pourront pas proposer sereinement leur long-métrage en salles dans le monde entier dans deux mois et demi. La diffusion de No Time to Die, selon son titre original, vient donc d'être encore reportée, cette fois au 8 octobre 2021 outre-Atlantique...

En France, nous devrions être servis 2 jours avant, soit le 6 octobre 2021, mais ça, c'est si la pandémie daigne enfin s'apaiser. D'ici là, vous pouvez vous refaire les 4 films avec Daniel Craig grâce à un coffret DVD à 9,99 €.

