CINEMA : Mourir peut attendre, la date de sortie repoussée

Si vous comptiez vous rendre dans les salles obscures le 8 avril prochain afin de découvrir Mourir peut attendre, eh bien, c'est raté. Le prochain film de la saga James Bond avec Daniel Craig vient d'être repoussé en fin d'année.

Universal, la Metro-Goldwyn-Mayer ainsi que les producteurs Michael G. Wilson et Barbara Broccoli ont en effet annoncé avoir décidé de sortir Mourir peut attendre, ou No Time to Die en version originale, en novembre prochain. Le film sera en salles à partir du 12 novembre 2020 au Royaume-Uni, il faudra sans doute attendre le 18 du même mois pour les cinémas français.

Les producteurs expliquent qu'ils ont pris cette décision « après un examen attentif et une évaluation approfondie du marché mondial du cinéma », mais depuis quelques jours, des fans de la franchise demandent le report de la sortie en salles de Mourir peut attendre en raison de l'épidémie de coronavirus. Universal et la MGM ne citent pas directement le Covid-19 ou les recommandations des spectateurs, mais il est clair que le virus a fait réfléchir les producteurs.

Lire aussi : CINEMA : Mourir peut attendre, la chanson thème de Billie Eilish et une nouvelle vidéo pour le prochain James Bond