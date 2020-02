CINEMA : Mourir peut attendre, la chanson thème de Billie Eilish et une nouvelle vidéo pour le prochain James Bond

Héros en costard, James Bond girl et chanson thème langoureuse : la saga cinématographique autour de l'agent 007 est très codifiée, et respecte ses traditions.



Mourir peut attendre ne passera ainsi pas à côté de la musique phare qui bercera son générique et sa promotion. Pour le 25e long-métrage, c'est la jeune et talentueuse Billie Eilish, qui a grappillé six statuettes aux derniers Grammy Awards, qui a été contactée. En résulte une chanson forcément mélancolique, à l'image de nombreuses autres créations de l'artiste, qui s'appelle sobrement No Time To Die, selon le titre anglophone du film.

Une nouvelle vidéo avec une partie de la mélodie a été dévoilée au passage, histoire de retrouver des plans déjà vus ou inédits sur le son de la voix de Billie Eilish. Mourir peut attendre verra le jour très bientôt dans les salles françaises : sa date de sortie est fixée au 8 avril 2020.

