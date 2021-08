CINEMA : Mourir peut attendre, deux ultimes bandes-annonces pour le prochain James Bond

« L'attente est désormais terminée », c'est par ces mots que commence l'ultime bande-annonce de Mourir peut attendre, dernier film de la saga James Bond, qui se fait en effet attendre depuis très longtemps. No Time to die, dans la langue de Ian Fleming, devait en effet sortir le 8 avril 2020, mais il a été repoussé plusieurs fois à cause de la pandémie de COVID-19.

Mais cette fois, c'est la bonne, James Bond reprendra du service pour sa Majesté et les spectateurs le 30 septembre 2021 en Amérique du Nord, et le 6 octobre par chez nous. Pour inciter les fans à se rendre au cinéma dans les prochaines semaines, la MGM en met plein la vue avec ce « final international trailer », une bande-annonce explosive avec un Daniel Craig plus classe que jamais, une Léa Seydoux toujours très fragile et un Rami Malek défiguré en grand méchant du film. Au casting, nous retrouverons également pour rappel Lashana Lynch, Ana de Armas, Ralph Fiennes, Christoph Waltz et plusieurs Aston Martin, dont une Vantage. Les producteurs partagent également une bande-annonce pour le marché outre-Atlantique tout aussi épique, mais qui commence par revenir sur les précédents exploits de 007 depuis qu'il est incarné par Daniel Craig.

Rendez-vous en salles à partir du 30 septembre, selon là où vous habitez pour découvrir Mourir peut attendre au cinéma. Vous pouvez également retrouver l'intégrale des 24 films de la franchise James Bond à 135,22 € sur Amazon.