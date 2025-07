CINEMA : Resident Evil, le réalisateur risque de décevoir les fans avec cette déclaration

Et encore un reboot de Resident Evil au cinéma





L'année prochain, les fans d'horreur ont rendez-vous avec Resident Evil Requiem, le neuvième volet principal de la saga de Capcom. Mais, de leur côté, Constantin Film et Sony Pictures ont lancé la préproduction d'un nouveau film en live action. Un long métrage qui sera réalisé par Zach Cregger (Barbare, Weapons) et qui sera encore une fois un reboot.

Le prochain film Resident Evil ne sera pas trop fidèle aux jeux





Dans un entretien accordé à SFX Magazine (via Bloody Disgusting), Zach Cregger a évoqué son film Resident Evil, il s'occupe également du scénario en compagnie de Shay Hatten (John Wick : Chapitre 3 et 4, Army of the Dead, Rebel Moon). Lors de la discussion, une phrase qui va faire grincer des dents les fans a été lâchée :

Je suis un grand fan de Resident Evil. J'ai joué à tous les jeux. Je ne sais plus combien de fois j'ai rejoué à RE 4 en boucle. J'adore ça. Je ne cherche absolument pas à obéir totalement à l'histoire des jeux. J'essaie de raconter une histoire qui soit fidèle à l'expérience de jeu. Je ne pense pas enfreindre les règles, mais je suis conscient que quoi que je fasse, les gens viendront me voir en ligne. Donc, tout ce que je veux, c'est faire un très bon film et raconter une histoire captivante. Je sais que je serai satisfait du film, et j'espère que d'autres le seront aussi. Je dois dire que je n'ai jamais vu un film pareil. Il ne saute pas partout comme Weapons et Barbare, mais il reste unique.

Le prochain film Resident Evil ne devrait donc pas être une adaptation stricto sensu. Pourtant, lors de l'annonce de ce projet, les sources de The Hollywood Reporter évoquaient « une refonte qui ramènera le titre à ses racines d'horreur et sera plus fidèle aux jeux initiaux, qui remontent à 1996 ». Visiblement, le projet a changé de direction.

Des adaptations toujours décevantes





Les joueurs n'ont jamais été gâtés avec les adaptations live action de Resident Evil. Dès le premier volet, Paul W.S. Anderson avait pris de grandes libertés, avant de s'éloigner totalement des jeux de Capcom. En 2021, nous avons eu droit à Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City de Johannes Roberts, davantage basé sur les deux premiers jeux vidéo, mais c'était loin d'être une réussite.

Il faudra patienter avant de découvrir le résultat final, la date de sortie du prochain film Resident Evil est fixée au 18 septembre 2026 au cinéma. En attendant, vous pouvez retrouver les précédentes adaptations en live action sur Amazon Prime Video.