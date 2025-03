CINEMA : Resident Evil, le nouveau reboot a déjà une date de sortie

La romance malsaine entre Resident Evil et le grand écran va se poursuivre avec un nouveau reboot. Le Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City de Johannes Roberts n'a pas convaincu les fans, déjà affligés par la saga de Paul W.S. Anderson et Mila Jovovich (sans parler de la série Netflix). Mais Capcom, Constantin Film et Sony Pictures vont remettre ça avec un nouveau long-métrage live action, qui a un argument de taille : son réalisateur.

Zach Cregger a déjà réalisé le très efficace Barbare avec Georgina Campbell, Bill Skarsgård et Justin Long, il sera de nouveau derrière la caméra pour ce reboot de Resident Evil. Cregger écrira le scénario en compagnie de Shay Hatten (John Wick : Chapitre 3 et 4, Ballerina, Rebel Moon, Army of the Dead/Thieves) et, lors d'une interview avec Deadline, il a déclaré :

Je suis un fan inconditionnel de ces jeux depuis des décennies, et pouvoir donner vie à ce titre incroyable est un véritable honneur.

Bon, dire le contraire serait se tirer une balle dans le pied, mais les mérites du réalisateur sont vantés par Sanford Panitch, président de Sony Pictures Motion Picture Group :

Zach est l'un des réalisateurs les plus talentueux et passionnants à avoir fait leur apparition sur la scène depuis de nombreuses années. Son approche brillante pour relancer et rafraîchir cette franchise légendaire de Sony fait instantanément de ce film l'une de nos sorties les plus importantes en 2026.

Eh oui, la date de sortie du prochain film Resident Evil est fixée au 18 septembre 2026 (sans doute le 16 en France), autant dire que les studios ne veulent pas attendre. Pour l'instant, aucune information sur le scénario n'a été dévoilée et le casting reste inconnu. Pour rappel, la franchise a déjà rapporté plus de 1,2 milliard de dollars au box-office.

Si vous voulez rigoler, les précédents films Resident Evil sont disponibles sur Amazon Prime Video.