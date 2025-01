CINEMA : Resident Evil, encore un reboot annoncé, le réalisateur confirmé

La franchise Resident Evil n'est pas près de quitter nos salles de cinéma. Après la saga de Paul W.S. Anderson avec Milla Jovovich, nous avions eu droit à un reboot par Johannes Roberts, d'avantage inspiré des deux premiers jeux vidéo de Capcom, mais malgré quelques bonnes idées, Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City n'était clairement pas une réussite. Mais Constantin Film ne lâche pas l'affaire.

Comme le suggérait une rumeur il y a quelques mois, désormais confirmée par The Hollywood Reporter, Constantin Film et PlayStation Productions vont produire un nouveau film Resident Evil. Il s'agira encore une fois d'un reboot, de quoi intriguer les fans, qui n'ont rien eu de bien qualitatif à se mettre sous la dent. C'est bien Zach Cregger qui va réaliser ce prochain long-métrage, l'Américain a débuté sa carrière en tant qu'acteur mais a déjà brillé derrière la caméra avec Barbare, un thriller horrifique sympathique sorti en 2022. Il sortira dans un an Weapons, un autre film d'horreur. Comme pour ces deux films, Zach Cregger sera réalisateur et scénariste du reboot de Resident Evil, il écrira le script avec Shay Hatten (John Wick : Chapitre 3 et 4, Army of the Dead, Rebel Moon).

La filmographie de Zach Cregger a quand même de quoi rassurer les fans, d'autant que le cinéaste compte être fidèle aux jeux vidéo de Capcom et ramener la franchise « à ses racines horrifiques ». Quoi qu'il en soit, les studios comptent surtout se faire un paquet d'argent, les précédents films ont rapporté plus de 1,2 milliard de dollars au box-office.

Concernant la diffusion de ce prochain film, les enchères pour la distribution sont lancées, quatre studios seraient en lice, dont Warner Bros. et Netflix. Affaire à suivre. En attendant, vous pouvez acheter Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City en Blu-ray 4K UHD à partir de 23,73 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.