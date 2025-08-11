CINEMA : Resident Evil, le réalisateur reparle du prochain film, c'est rassurant ?

Après Barbare et Évanouis, Cregger s'attaque aux zombies





Zach Cregger assure actuellement la promotion d'Évanouis (Weapons), son second film d'horreur après Barbare. Le long-métrage rencontre déjà un vrai succès critique, avec une note moyenne de 81/100 sur Metacritic et 95 % sur Rotten Tomatoes. Les fans d'horreur se ruent en salles de cinéma pour découvrir ce film, mais le cinéaste évoque déjà son prochain projet : une nouvelle adaptation de la franchise Resident Evil.

Des adaptations toujours médiocres





La saga n'a pas été gâtée au cinéma, que ce soit d'abord avec les films de Paul W.S. Anderson qui ont vite abandonné tout lien avec les jeux de Capcom ou avec le Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City, qui reprenait le scénario des deux premiers survival-horror, sans trop de réussite. Mais Zach Cregger ne compte pas aborder son film de la même manière que Johannes Roberts.

Non, Leon ne sera pas dans le prochain film Resident Evil





Dans un entretien accordé à Inverse, le réalisateur réitère son propos : il ne va pas adapter fidèlement un ou plusieurs jeux, préférant plutôt raconter une histoire originale dans cet univers :

Laissez-moi vous dire ceci : cela ne contrevient pas aux règles du jeu. Je suis un fervent adepte des jeux, alors je raconte une histoire qui est une lettre d'amour aux jeux et qui respecte leurs règles. C'est conforme à l'histoire des jeux, c'est juste une histoire différente. Je ne vais pas raconter l'histoire de Leon, car elle est racontée dans les jeux. [Les fans] l'ont déjà.

Ne vous attendez donc pas à revoir Leon, Claire, Chris ou Jill en tant que personnage principal dans le Resident Evil de Zach Cregger. Il est cependant possible que ces personnages fassent de brèves apparitions, mais selon un leak, le scénario de cette nouvelle adaptation se concentrera sur Bryan, un coursier d'organes qui se rend à l'hôpital de Raccoon City... avant de percuter une femme en voiture, « mais quelque chose cloche ». D'après ce pitch, Bryan devrait se retrouver à Raccoon City en plein pendant l'invasion de zombies, fin septembre 1998. Une crise déjà montrée dans Resident Evil 2 et 3, au travers des yeux de Claire Redfield, Leon S. Kennedy et Jill Valentine.

La date de sortie du prochain film Resident Evil est fixée au 18 septembre 2026 au cinéma. Avant cela, les joueurs pourront découvrir Resident Evil Requiem le 28 février 2026, ainsi que Resident Evil Survival Unit dès cette année.