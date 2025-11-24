Udo Kier (OD, Call of Duty) nous a quittés

Nous avons appris ce matin avec tristesse la disparition d'Udo Kier. Le prolifique acteur allemand s'est éteint à l'âge de 81 ans, comme l'a annoncé sa compagne Delbert McBride à Variety. Udo Kier a eu une carrière prolifique, apparaissant dans des films à la qualité variable, mais également dans quelques jeux vidéo.

Une carrière prolifique, dans le bon comme le mauvais





Udo Kier avait ce talent d'apparaître dans toutes sortes de films ou de séries, qu'importe la qualité. Très à l'aise dans l'horreur, il a incarné Frankenstein et Dracula dans les films de Paul Morrissey produits par Andy Warhol, avant de tenir le rôle-titre dans Docteur Jekyll et les femmes ou de jouer pour Dario Argento dans Suspiria. Udo Kier a également été à l'affiche de Dancer in the Dark, Blade, Johnny Mnemonic, Ace Ventura, My Own Private Idaho, Dogville, Grindhouse (la fausse bande-annonce Werewolf Women of the SS), Halloween de Rob Zombie, Melancholia, L'hôpital et ses fantômes, Les Maîtres de l'horreur (l'épisode La Fin absolue du monde réalisé par John Carpenter) ou encore les Iron Sky. Car oui, Udo Kier a également joué dans quelques navets et nanars, à l'instar de Dracula 3000, Terreur Point Com ou encore Far Cry Warrior et BloodRayne d'Uwe Boll.

Quelques rôles dans des jeux vidéo





En dehors des films et séries, Udo Kier a pu montrer son visage unique dans le clip Make Me Bad de KoRn, mais également dans des jeux vidéo. Udo Kier incarnait Yuri dans Command & Conquer: Alerte Rouge 2 et le Döktor Peter Glucksbringer Straub dans le mode Zombies de Call of Duty: WWII. Lors des Game Awards 2023, nous avions vu Udo Kier dans le teaser d'OD, le prochain jeu d'horreur de Hideo Kojima (Metal Gear, Death Stranding). Le concepteur japonais a réagi à la disparition de l'acteur allemand :

Je suis sans voix. Tout s'est passé beaucoup trop vite.

En raison de la grève, le tournage d’« OD » a été interrompu pendant une longue période et nous avons dû le reporter à l’année suivante. Même pendant ce temps, Udo et moi avons échangé régulièrement des emails. Nous sommes restés en contact étroit. Lors de notre rencontre à Milan fin septembre, il m’a confié son impatience de voir le tournage reprendre l’année suivante. Il débordait d’énergie, et ses expressions typiques d’Udo me faisaient beaucoup rire.

Je n'arrive toujours pas à y croire.

Udo n'était pas qu'un simple acteur. Il était une véritable icône de son époque. Nous avons perdu une grande icône. Il n'y en aura jamais d'autre comme lui.

Udo, repose en paix. Je ne t'oublierai jamais.

Comme semble le dire Hideo Kojima, Udo Kier n'avait pas encore tourné toutes ses séquences pour OD, le tournage ayant été reporté suite à la grève des acteurs et scénaristes d'Hollywood. Dans OD, Udo Kier jouait aux côtés de Sophia Lillis et Hunter Schafer. Difficile de savoir à l'heure actuelle comment Kojima Productions va s'adapter à sa triste absence. Pour l'instant, l'heure est au deuil pour ses proches.