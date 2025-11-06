CINEMA : The Legend of Zelda franchit une étape importante

En parallèle de Super Mario Galaxy Le Film, les fans de Nintendo attendent une autre adaptation d'une franchise culte au cinéma. The Legend of Zelda va avoir droit à son film en prises de vues réelles, qui sortira au cinéma en 2027. Au casting, nous retrouverons Bo Bragason et Benjamin Evan Ainsworth.

Le tournage de The Legend of Zelda a débuté





Cette semaine, le film live réalisé par Wes Ball (Le Labyrinthe) a franchi une nouvelle étape. Comme le rapporte la Film & Television Industry Alliance, le tournage de The Legend of Zelda a débuté le 4 novembre à Wellington, en Nouvelle-Zélande. Un lieu bien connu des fans du Seigneur des Anneaux, c'est là que Peter Jackson a réalisé sa trilogie de fantasy culte. Espérons que le film live action avec Link et Zelda soit du même acabit.

The Legend of Zelda dévoile son scénario





La FTIA nous partage même le pitch de cette adaptation, qui ne devrait pas faire d'entorse à l’univers des jeux de Nintendo :

Adaptation en prises de vues réelles de la franchise de jeux vidéo « The Legend of Zelda », ce film raconte l'histoire de Link, un jeune guerrier destiné à protéger le royaume magique d'Hyrule des forces des ténèbres. Le royaume est menacé par Ganon, un seigneur de guerre impitoyable qui convoite la Triforce, une relique ancestrale censée conférer un pouvoir illimité. Pour l'arrêter, Link doit entreprendre un périlleux voyage, affronter des créatures monstrueuses, explorer des donjons dangereux et résoudre des énigmes complexes afin de découvrir des artefacts sacrés qui pourront l'aider dans sa quête.

Quand sortira le film The Legend of Zelda ?





La date de sortie du film The Legend of Zelda est fixée au 7 mai 2027 au cinéma. En attendant, vous pouvez retrouver le jeu vidéo The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom à 44,99 € chez Leclerc.