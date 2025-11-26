Yakuza : SEGA détaille ses offres pour les fans de longue date

Aujourd'hui, SEGA et le studio Ryu Ga Gotoku ont annoncé que le 8 décembre, à l'occasion de la sortie sur Playstation 5, Xbox Series X|S et Steam de Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2, et Yakuza 0 Director's Cut pour le 20e anniversaire des séries Like a Dragon et Yakuza, des offres seront proposées aux joueurs et joueuses possédant déjà des versions numériques de Yakuza 0, Yakuza Kiwami, et Yakuza Kiwami 2 pour remercier leur soutien sans faille apporté aux séries.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des offres pour chaque titre. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site officiel de SEGA.

Yakuza 0 Director's Cut





Caractéristiques : Yakuza 0 Director's Cut contient de nouvelles cinématiques, un mode coopératif en ligne « Raid lumière rouge », un doublage en anglais et la prise en charge des langues supplémentaires suivantes : français, italien, allemand, espagnol, espagnol d'Amérique latine, portugais brésilien et russe. La chanson thème Bubble, qui ne figurait pas dans la version occidentale originale de Yakuza 0 , a également été ajoutée.

Offre : les personnes qui possédaient déjà la version numérique de Yakuza 0 pour PlayStation 4, Xbox One, ou Steam avant le 8 décembre à 17 h 29 (CET) pourront passer à la version numérique de Yakuza 0 Director's Cut pour PlayStation 5, Xbox Series X|S ou Steam pour 14,99 €, soit une économie considérable par rapport au prix normal de 49,99 €.

Cette offre concerne uniquement les versions pour passer de la PlayStation 4 à la Playstation 5, de la Xbox One à la Xbox Series X|S, et Steam du jeu Yakuza 0 au jeu Yakuza 0 Director's Cut. Les prix et la disponibilité varient selon les régions. Les données sauvegardées ne sont pas transférables entre Yakuza 0 et Yakuza 0 Director's Cut. Cette offre ne s'applique pas aux services d'abonnement (PlayStation Plus, Xbox Game Pass) ni aux versions physiques de Yakuza 0.

Yakuza Kiwami





Caractéristiques : Yakuza Kiwami propose les langues supplémentaires suivantes : français, italien, espagnol, allemand, espagnol d'Amérique latine, portugais brésilien et russe. Les chansons Receive You [Reborn] et Bleed, qui ne figuraient pas dans la version occidentale originale de Yakuza Kiwami , ont également été ajoutées.

Offre : les personnes qui possédaient déjà la version numérique de Yakuza Kiwami pour PlayStation 4 ou Xbox One avant le 8 décembre à 17 h 59 (CET) pourront passer à la version numérique de Yakuza Kiwami pour PlayStation 5 ou Xbox Series X|S pour 1,99 €, soit une économie considérable par rapport au prix normal de 19,99 €.

Une version Steam de Yakuza Kiwami dans des langues supplémentaires sera également disponible le 8 décembre à 18 h (CET). Les précisions à l'intention des personnes ayant acheté Yakuza Kiwami avant le 8 décembre à 18 h (CET) seront communiquées après la sortie de la nouvelle version.

Cette offre concerne uniquement les versions pour passer de la PlayStation 4 à la PlayStation 5 et passer de la Xbox One à la Xbox Series X|S du jeu Yakuza Kiwami.. Les prix et la disponibilité varient selon les régions. Les données sauvegardées ne sont pas transférables aux nouvelles versions. Cette offre ne s'applique pas aux services d'abonnement (PlayStation Plus, Xbox Game Pass) ni aux versions physiques de Yakuza Kiwami.

Yakuza Kiwami 2





Caractéristiques : Yakuza Kiwami 2 propose les langues supplémentaires suivantes : français, italien, espagnol, allemand, espagnol d'Amérique latine, portugais brésilien et russe.

Offre : les personnes qui possédaient déjà la version numérique de Yakuza Kiwami 2 pour PlayStation 4 ou Xbox One avant le 8 décembre à 18 h (CET) pourront passer à la version numérique de Yakuza Kiwami 2 pour PlayStation 5 ou Xbox Series X|S gratuitement.

Une version Steam de Yakuza Kiwami 2 dans des langues supplémentaires sortira également le 8 décembre à 18 h (CET). Les précisions à l'intention des personnes ayant acheté Yakuza Kiwami 2 avant le 8 décembre à 18 h (CET) seront communiquées après la sortie de la nouvelle version.

Cette offre concerne uniquement les versions pour passer de la PlayStation 4 à la PlayStation 5 et de la Xbox One à la Xbox Series X|S du jeu Yakuza Kiwami 2. Les prix et la disponibilité varient selon les régions. Les données sauvegardées ne sont pas transférables aux nouvelles versions. Cette offre ne s'applique pas aux services d'abonnement (PlayStation Plus, Xbox Game Pass) ni aux versions physiques de Yakuza Kiwami 2.

Nous vous remercions pour le soutien sans faille apporté aux séries Like a Dragon et Yakuza , notamment à l'occasion du lancement de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties le 12 février 2025, sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et Steam. Le jeu est disponible en précommande à 59,90 € chez Leclerc.