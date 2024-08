Yakuza et Like a Dragon : SEGA dépose un nouveau nom

Longtemps connue sous le nom de Yakuza, au Japon comme dans le reste du monde, la franchise a été renommée Like a Dragon en Occident, à l'occasion de Yakuza: Like a Dragon, introduisant un nouveau héros jouable et un gameplay bien différent. Qu'importe le titre, la franchise de SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio continue son chemin sur ordinateurs et consoles.

Aujourd'hui, nous apprenons que l'éditeur nippon vient de déposer la marque « Yakuza Wars » au Japon. Un dépôt fait le 26 juillet dernier, mais dévoilé seulement il y a quelques heures. Bien évidemment, SEGA n'a rien annoncé officiellement, mais le Tokyo Game Show 2024 aura lieu du 26 au 29 septembre prochain, ce serait l'occasion idéale pour présenter un nouvel opus. En tout cas, RGG Studio y sera pour dévoiler son prochain jeu.

SEGA peut également travailler sur un jeu totalement différent avec des mafieux japonais, mais ce serait étonnant d'utiliser ce titre. Pour rappel, le dernier épisode en date est Like a Dragon: Infinite Wealth, disponible à partir de 43,95 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

Lire aussi : Like a Dragon: Infinite Wealth, le succès se confirme avec un premier chiffre de ventes et un record pour la franchise