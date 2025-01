Like a Dragon Direct : SEGA va mettre toutes voiles dehors pour promouvoir Pirate Yakuza in Hawaii

Ça ne chôme pas chez Ryu Ga Gotoku Studio, puisque le développeur japonais développe actuellement un nouveau Virtua Fighter, un mystérieux Project Century se déroulant au début du siècle dernier et va bientôt lancer Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, un spin-off décalé mettant en scène Gorō Majima. Et c'est justement lui qui nous intéresse à présent puisque nous allons avoir droit à une présentation qui lui sera évidemment dédiée, et ce dès cette semaine.

En effet, un Like a Dragon Direct va être diffusé ce jeudi 9 janvier 2025 à 18h00, heure française, un horaire peu commun pour la licence, qui s'explique sans doute par le fait que rien n'ait été annoncé pour le Japon. Il semble que la cible soit donc uniquement l'Occident, donc ne vous attendez pas à de grosses révélations. La seule certitude, c'est que nous aurons du gameplay de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sans spoiler sur l'histoire. Vous pourrez suivre le tout ci-dessous ou via Twitch.

Pour rappel, la date de sortie de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii est fixée au 21 février 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam, Microsoft Store), puisqu'il avait été avancé. Vous pouvez le précommander dès 48,99 € chez Cdiscount ou à 53,99 € chez Gamesplanet si vous jouez sur ordinateur.