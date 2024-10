Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii évitera la confrontation avec Monster Hunter Wilds et se prend pour Black Flag dans une nouvelle vidéo

Le mois dernier, lors du RGG Summit 2024, le studio a dévoilé le prochain épisode de sa licence à succès, un étonnant Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii qui nous fera incarner Gorō Majima à la suite d'un naufrage l'ayant rendu amnésique. Encore mieux, il va se mettre à la piraterie, pour le meilleur et pour le rire. SEGA s'est positionné ce jeudi soir durant le Xbox Partner Preview pour nous en montrer un nouvel aperçu toujours aussi savoureux et annoncer une excellente nouvelle pour les joueurs les plus impatients.

Cette bande-annonce sert en premier lieu à introduire les batailles navales qui n'auront rien à envier à Assassin's Creed IV: Black Flag. Clairement, difficile de ne pas penser à cet excellent épisode de la saga d'Ubisoft en voyant le gameplay entre navigation et abordage. Nous pourrons également personnaliser notre navire de manière bien délirante. Le repaire de criminels qu'est Madlantis se montre également, ainsi que sa reine Michele qui a perdu son chat. L'équipage du Goromaru pourra prendre part au Pirate's Coliseum à différents types d'affrontements (Tournaments of Captains, Madlantis Maniac, Quick Clash et Swashbuckler Showdown) au sein de cette gigantesque arène aquatique. Plus amusant, le personnage incarné par le catcheur Samoa Joe, qui avait déjà été vu lors de l'annonce, est dévoilé et se nommera Raymond Law, le Roi des pirates, rien que ça !

Et en guise de conclusion, la date du 28 février est modifiée par un lancer de sabre. Pas de panique bien au contraire donc, puisque Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii est désormais attendu le 21 février 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam, Microsoft Store). Une petite semaine en avance, ça ne se refuse pas !

Masayoshi Yokoyama a pris la parole en vidéo afin d'expliquer cette décision. En effet, le développement a progressé comme sur des roulettes et mieux que prévu, l'équipe peut donc se le permettre. Mais cette décision vient également de l'envie de permettre aux joueurs de jouer tranquillement aux jeux qui suivront. C'est à dire ? Eh bien, à tout hasard, un certain Monster Hunter Wilds qui sort le 28 février !

