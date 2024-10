Xbox Partner Preview : une présentation avec de gros jeux prévue pour cette semaine !

La rumeur courait depuis quelques jours déjà et vient d'être confirmée, oui, une nouvelle présentation Xbox va avoir lieu cette semaine et pas n'importe laquelle. Il s'agira d'un Partner Preview, le troisième du genre après les éditions d'octobre 2023 et mars 2024. Il faut donc s'attendre à ce qu'il y en ait au moins deux chaque année désormais si le rythme reste régulier. L'article de Xbox Wire qui rapporte l'information nous garantit une émission 100 % dédiée aux jeux, qui comme son nom l'indique seront ceux d'éditeurs tiers partenaires. Les deux fois précédentes, il n'y avait aucun titre first-party, donc il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit différent. En revanche, des exclusivités Xbox et PC sont possibles.

Nous avons donc rendez-vous ce jeudi 17 octobre à 19h00 pour ce Xbox Partner Preview, qui durera environ 25 minutes. Au programme, nous découvrirons un aperçu de l'extension The Lake House d'Alan Wake II, qui doit justement sortir ce mois-ci. Une date exacte a donc de fortes chances d'y être dévoilée, surtout que le terme est employé au pluriel dans l'article. Le délirant Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii annoncé en septembre aura droit à une nouvelle bande-annonce. Nous aurons aussi un aperçu des affrontements de boss de Wuchang: Fallen Feathers, un Souls-like chinois dans un univers de dark fantasy dévoilé durant le Xbox Games Showcase 2024 en juin dernier.

Au total, une douzaine de trailers sont prévus, il en reste donc à minima neuf, pour des productions attendues sur Xbox, PC (Windows) et dans le Game Pass évidemment. Nous rajouterons le lien du flux vidéo depuis cet article lorsqu'il sera disponible.

